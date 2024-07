McCartney Got Back Bogotá: Viernes 1 de noviembre del 2024 en El Campín

¡Confirmado! La grandeza Sir Paul McCartney regresará a Bogota? el próximo viernes 1 de noviembre del 2024 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El artistas británico confirmó su regreso a Bogotá, a través de un comunicado:

«¡Colombia, estamos en camino! Nuestra última visita fue muy especial y se sintió como una experiencia inmejorable, ¡pero sabemos que esta será aún más grande y mejor! La banda y yo estamos ansiosos por verlos a todos. Preparémonos para crear recuerdos juntos nuevamente», dijo Paul en un comunicado.

Hace más de 12 años el ex Beatles no se presenta en Colombia y por eso es emocionante el regreso con su gira Got Back, la más esperada en todo el mundo. Esta gira inició en 2022 en Estados Unidos y pasará por Latinoamérica en finales de 2024.

¡Ojo! La venta de boletería iniciará el miércoles 10 de julio a las 9:00 a. m. para clientes privados y para el público en general será el viernes 12 de julio a las 9:00 a. m.

Alístate a escuchar todos los éxitos del artista como ‘Live and Let Die’,’Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’, ‘Let It Be’.

Horario: Varios horarios

Lugar: Estadio Nemesio Camacho El Campín

Direccion: Carrera 30 y Calle 57