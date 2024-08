Juegos Olímpicos: Mariana Pajón, Mateo Carmona, Diego Arboleda y Gabriella Bolle obtuvieron su cupo a semifinales en BMX Racing

–(Foto COC). Luego de las tres mangas y llegar al Last Chance, en el caso de la rama femenina, Mateo Carmona, Diego Arboleda, Mariana Pajón y Gabriella Bolle obtuvieron su cupo a las semifinales en BMX Racing en la tarde colombiana, de este jueves 1 de agosto, en el Estadio de BMX de París 2024.

En la rama masculina, Mateo Carmona fue el más destacado de los nuestros al finalizar los cuartos de final en la novena posición, producto de 11 puntos totales tras ocupar el segundo, séptimo y segundo lugar en las tres carreras que disputó, destacando que su mejor tiempo fue de 32.108.

Por su parte, Diego Arboleda culminó la ronda de cuartos de final en el puesto 11 con 13 puntos totales luego de finalizar en la sexta, quinta y segunda posición en las tres mangas que corrió, siendo su mejor tiempo 32.187. Es importante mencionar que ninguno de los dos bicicrosistas disputó la instancia de Last Chance, pues finalizaron entre los primeros 12 atletas en los cuartos de final.

En la rama femenina, Gabriela Bolle obtuvo el puesto 13 tras 16 puntos que fueron producto de la séptima, quinta y cuarta posición en las tres mangas que corrió por los cuartos de final, por lo que su pase a la semifinal se decidiría en el Last Chance. En dicha instancia, obtuvo el tercer lugar y la clasificación a la siguiente ronda. Su mejor tiempo en los cuatro recorridos fue de 36.593.

La ‘Reina del BMX’, Mariana Pajón, consiguió la sexta y dos quintas posiciones en las tres carreras de los cuartos de final junto a su mejor tiempo que fue de 35.847. Sin embargo, al terminar en el lugar 14 de la general, con 16 unidades, tuvo que correr el Last Chance para pasar a la siguiente ronda. Reservando lo mejor para el final, la antioqueña lideró dicha instancia y consiguió su clasificación a la semifinal.

???? Mariana Pajón y Gabriela Bolle se instalaron en las semifinales del BMX racing #Paris2024 ?? ?? Semifinales: Mañana, 2 de agosto, 1:15 p.m. Colombia.#ColombiaEnParis2024 pic.twitter.com/Av0tRfm6q5 — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 1, 2024

Durante la tarde de este jueves, Carlos Ramírez no contó con buena fortuna y sufrió dos caídas en las cuatro carreras que disputó. En las primeras dos mangas obtuvo la segunda y sexta posición, no obstante, fue la tercera donde cayó, por primera vez. Ocupando el puesto 16, el colombiano tenía una posibilidad de alcanzar la semifinal en el Last Chance, sin embargo, allí volvió a caer y no pudo finalizar el recorrido.

Este viernes 2 de agosto, los colombianos disputarán las semifinales en las dos ramas. A partir de la 1 de la tarde (hora en nuestro país), Mateo Carmona (con salida en el grupo 1) y Diego Arboleda (iniciando en el hit 2) comenzarán con la primera carrera de las semifinales, mientras que 15 minutos después, empezará la participación de Mariana Pajón (inicialista en el grupo 1) y de Gabriella Bolle (comenzando en el hit 2).

De clasificar a la final, luego de las tres carreras de las semifinales, estas se disputarán a partir de las 2:35 pm., de este mismo viernes, en el Estadio de BMX de París 2024. (Información Comité Olímpico Colombiano).

