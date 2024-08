Petro urge la transición de Ecopetrol: «Debe generar energía eléctrica ya»

–El presidente Gustavo Petro planteó que la compañía estatal Ecopetrol debe dedicarse a la producción de energía eléctrica y anunció de nuevo impulsar el respectivo proyecto de ley en el Congreso tras lamentar que el artículo que permitía hacer esa transición de Ecopetrol fue archivado durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, en junio del año pasado.

“Lo que yo propongo es que Ecopetrol debe generar energía eléctrica, lamentablemente el Congreso frenó esto. Nos toca por Ley o por emergencia económica, pero que ya dijeron que la emergencia económica no tiene que ver con el cambio climático porque es predecible: qué tesis jurídica tan mala, cambio climático es impredecible por definición”, dijo el mandatario.

“Tiene que ser ya, por ley, tenemos algún tiempo aún, pero Ecopetrol tiene que generar energía eléctrica. Eso le serviría a todo el país porque es un productor grande que entra con finanzas sobre un poco de (productores) grandes que están ordeñando el país”, puntualizó el mandatario durante el lanzamiento del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (ICPET), en el municipio de Piedecuesta, Santander.

El ICPET se encargará de jalonar las líneas estratégicas en la producción de energía para avanzar hacia la Transición Energética Justa, uno de los pilares del Gobierno del Cambio.

Luego de hacer una explicación sobre el declive de la industria del petróleo y el carbón en el mundo, que según dijo tiende a desaparecer, el mandatario reiteró la necesidad de que Ecopetrol “transite sin demora” hacia la generación de energía eléctrica.

“Si cae el mercado, como ya cayó el mercado del carbón, tendremos problemas para sostener Ecopetrol, (que pasaría) de sostenedor de Colombia, y Colombia entraría sostener a Ecopetrol. Eso no puede ser, ¿cómo reemplazamos las regalías del carbón que nos van a dejar de comprar? No es que Petro dice que no se venda, es que el mundo ya no compra carbón y petróleo pesado, es lo primero que sale del mercado mundial”.

El jefe de Estado recordó que por más de 50 años Colombia ha vivido de las regalías del café y del carbón, pero explicó que con el grano ya no estamos en el primer lugar del mercado mundial, y del crudo aseguró que cada vez el mundo demanda menos combustible fósil.

“Dicen que nosotros vamos a quebrar a Ecopetrol, pero no es así, el camino es la transición, el camino es generar energía eléctrica, porque pudiendo generar hidrógeno verde, no está nuestro alcance en este momento, ¿entonces dónde está el alcance de la energía eléctrica?”, se preguntó.

Al respecto, dijo que en el Congreso de la República lleva un año el proyecto que permite esa transición de la principal empresa petrolera del país, hoy dueña de ISA (Interconexión Eléctrica S.A., principal productora de energía eléctrica).

“Tenemos que aprobarlo ya (el proyecto de ley) porque si nos metemos en la energía eléctrica, entonces estamos viendo que Ecopetrol se acaba o tiene posibilidades. Lo que yo veo es que, si nos mantenemos tercamente en el petróleo, se acaba. Y si nos movemos hacia donde está el desarrollo mundial, con sus peligros, Colombia y la sociedad colombiana pueden pasar a un estadio en donde la cocaína no es la riqueza, la riqueza es otra”, sostuvo el mandatario.