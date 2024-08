Por obras del metro, autorizan nuevos cierres en la calle 61 para traslado de redes

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

En Bogotá se trabaja sin descanso para que dentro de muy poco todos podamos movernos mejor, es por esto que durante los próximos tres meses el consorcio Metro Línea 1 realizará las actividades de traslado de redes secundarias en la calle 61, desde la carrera 14a a la avenida Caracas, y desde la avenida Caracas a la carrera 13, para seguir avanzando con la construcción del viaducto en este importante corredor del nororiente de la ciudad. Estos cierres, que fueron autorizados por la Secretaría de Movilidad (SDM) se realizarán durante las 24 horas.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), el desvío al oriente se realizará por la calle 63, donde el tráfico mixto deberá tomar la carrera 13 al sur y retomar al oriente por la calle 61.

Desvíos al oriente y al sur por el cierre de la calle 61.

De igual forma, el tráfico que vaya hacia el sur por la calle 61 deberá tomar al norte por la carrera 14a, seguir por la calle 61a y retomar su recorrido hacia el sur por la avenida Caracas.

A la par de estas actividades se realizarán los siguientes cierres parciales durante las 24 horas:

Cierre parcial del andén en la calle 63 entre la avenida Caracas y la carrera 13.

Cierre parcial de la calzada y andenes en la carrera 13a entre las calles 61a y 62.

Cierre parcial de andenes y separador central en la avenida Caracas entre las calles 60 y 63.

Finalmente, el cargue y descargue de mercancías habilitado será por la calle 60. Además, se garantizará el acceso a los predios y el paso peatonal en todo momento.

Para más información, los ciudadanos pueden acercarse a la oficina de atención ubicada en la calle 72 No. 10-34, local 147 Centro comercial Avenida Chile, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. En mi casa se cumplen las promesas. ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.