«Debby» toca tierra en Florida, EE.UU, como huracán de categoría 1

–Debby tocó tierra en la madrugada de este lunes cerca de la localidad de Steinhatchee, en la costa noroeste de Florida, como un huracán de categoría 1, de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

La agencia federal advierte que Debby, que llegó con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas), puede causar marejadas ciclónicas potencialmente mortales a lo largo del Golfo de Florida y lluvias, que podrían ser históricas, en el sureste de Georgia y la llanura costera de Carolina del Sur en los próximos días. Es posible también que se produzcan algunos tornados en el centro y norte de Estados Unidos.

GeoColor imagery via @NOAA‘s #GOESEast ?? shows #HurricaneDebby making landfall near Steinhatchee, Florida, in the state’s Big Bend region. #Debby, a Category 1 storm, is expected to bring dangerous storm surge and flooding to the southeastern U.S.

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) August 5, 2024