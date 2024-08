Presidente de Ucrania denuncia presencia de mercenarios rusos del Grupo Wagner en Venezuela

–Son preocupantes los informes que indican que mercenarios rusos de Wagner han sido vistos en Venezuela junto a las fuerzas gubernamentales, afirma en su cuenta en la red social X el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy. El mandatario advierte que dondequiera que van estos matones, traen muerte y desestabilización.

Agrega que este es un claro ejemplo de la descarada intromisión de Rusia en los asuntos de otros países, así como de su estrategia habitual de sembrar el caos en todo el mundo. Vemos que el pueblo de Venezuela está pasando por un momento muy difícil.

Zlenskyy afirma que la única salida es a través de procedimientos pacíficos y democráticos, no enviando asesinos para exacerbar aún más la situación.

«Condenamos el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos e instamos a todos a respetar la elección del pueblo. Los verdaderos líderes no se esconden de su propio pueblo a espaldas de mercenarios», concluye.

En la misma red, se recuerda que Rusia envió fuerzas de Wagner para proteger a Maduro hace 5 años cuando su gobierno ilegítimo estaba nuevamente en riesgo.

«Cuando vean a la gente protestando contra los autócratas apoyados por Rusia en Venezuela, Siria, Georgia, Bielorrusia, etc., dejen de decir que es un «golpe de Estado respaldado por Estados Unidos». Dejen de disminuir la capacidad de las personas para trazar su propio destino. Han visto de primera mano lo que es la tiranía y quieren algo mejor para su país», rfeseña Akash Maniam.

Finalmente precisa: La «paz» que supone mantener a un dictador respaldado por Rusia no equivale a una paz real, porque no viene con libertad, justicia, democracia o esperanza. Apoye a la gente en su lucha por esto: elimine los tentáculos de la influencia rusa, que debilitan el poder y la reputación de Putin. Y, por supuesto, arme a Ucrania para que gane, de modo que Rusia no pueda volver a hacerle esto a nadie».