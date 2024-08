¿En qué consiste el piloto pedagógico en corredores de salida de Bogotá?

En Bogotá se implementará un plan piloto de restricción voluntaria que funcionará únicamente los sábados de puente festivo.

Este piloto que iniciará el sábado 17 de agosto de 2024, cuando arranca el puente festivo de la Asunción, se hace con el objetivo de mejorar la movilidad en los corredores de salida de la ciudad.

“Hoy presentamos el proyecto que vamos a implementar en los nueve corredores de salida de Bogotá, este piloto pedagógico arrancará el sábado de puente festivo del 17 de agosto y continuará en los puentes festivos de octubre y noviembre”, confirmó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El piloto regirá entre las 6:00 a.m. y las 12:00 del mediodía así: en la primera franja de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. podrán circular los vehículos cuya placa termina en número par; en la franja de 9:00 a.m. a 12:00 del mediodía lo harán los vehículos terminados en placa impar.

¿En qué se basa el piloto en corredores de salida durante los puentes festivo en Bogotá?

Durante los puentes festivos del primer semestre de 2024, la Secretaría de Movilidad (SDM) ha analizado los volúmenes de vehículos y la velocidad promedio en los corredores de salida de Bogota? y ha estimado que, alrededor de 700.000 vehículos mixtos (autos, motos, buses y camiones) salen de la ciudad entre el sábado y el lunes, con un pico de circulación el sábado en la mañana entre las 6:00 a .m. y las 8:00 a. m.

La velocidad promedio más baja se presenta el sábado, con un pico de congestión alrededor de las 7:00 a. m. y un segundo pico a partir del mediodía.

En algunos corredores, estos niveles de congestión están más marcados. Por ejemplo, a las 6:00 a. m., la velocidad promedio en la autopista Sur alcanza apenas los 7 km/h, mientras que en la calle 13 y en la vía a Cota está alrededor de los 15 km/h.

Tomando como referencia las cifras de mejora de velocidad que se han logrado con el pico y placa regional de retorno, se estima un aumento en la velocidad promedio de los nueve corredores de salida de alrededor de 20 % entre las 6:00 a. m. y las 12:00 m.

En la siguiente pieza encuentras más información del piloto en las vías de salida Bogota?, que regirá desde el sábado 17 de agosto de 2024: