Integración Social de Bogotá tendrá representación en Juegos Paralímpicos 2024

Foto: Secretaría de Integración Social

A partir de agosto, Duvián López, colaborador de la Secretaría de Integración Social de Bogotá (SDIS), desde la Subdirección para Discapacidad, junto con Nicolás Coca y Jesús López, beneficiarios de los bonos canjeables por alimentos, representarán a la Selección Colombia de Fútbol 5 para Ciegos en los Juegos Paralímpicos París 2024.

Estos tres deportistas se han destacado en su disciplina y están decididos a dar lo mejor de sí en tierras parisinas. Duvián López, uno de los defensores del equipo nacional, ha participado en múltiples eventos internacionales, incluidos los Paranacionales y Parapanamericanos.

«Para mí son ya 20 años en este proceso en donde he jugado Paranacionales, Parapanamericanos, mundiales y ahora el sueño Paralímpico. He tenido persistencia aun cuando me he querido rendir. Por mi experiencia y recorrido soy un referente para los nuevos jugadores que buscan hacer camino en el fútbol 5 para ciegos», comenta Duvián.

Por otro lado, Nicolás Coca, con solo 21 años, aspira a ganar una medalla en estos juegos y seguir los pasos de su compañero. «Es un reto para mí ir a estos Juegos Paralímpicos en París y ser el más joven de la nómina. Mi mente está puesta en los encuentros contra Japón, Argentina y Marruecos, a algunos de ellos ya los enfrenté en el Grand Prix de Francia, donde afortunadamente salimos campeones», dice Nicolás.

La Secretaría de Integración Social no solo apoya a estos deportistas a través de la Subdirección para Discapacidad, sino que también contribuye a la promoción de la inclusión social. Duvián trabaja incansablemente para asegurar que más personas con discapacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para desenvolverse plenamente en la sociedad.

«La interacción de la Secretaría de Integración Social con la población de personas con discapacidad viene trascendiendo, estamos pasando de acciones asistencialistas a generar procesos de inclusión que permitan desarrollar proyectos de vida basados en saberes y autonomía en la medida de cada caso», explicó López.

Nicolás y Jesús son parte de los más de 12.000 beneficiarios de los bonos canjeables por alimentos que la Secretaría de Integración Social distribuye mensualmente, garantizando su seguridad alimentaria y adecuados niveles nutricionales. «El tema de alimentación es muy importante para mí y para cualquier jugador de alto rendimiento. El componente nutricional es vital y gracias a la Secretaría puedo estar tranquilo por este apoyo no solo para mí sino también para mi familia», afirma Nicolás.

Bogota? en el avión que los llevará a Francia, donde competirán con los mejores países de la disciplina y buscarán hacer realidad su sueño paralímpico, esperando adornarlo con una medalla.