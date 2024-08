Maduro acusa a WhatsApp de entregarle los números de Venezuela «al narcotráfico colombiano» para desatar campaña de odio y persecución

–Después de borrar la aplicación WhatsApp de su teléfono móvil en vivo durante su programa de televisión, el presidente Nicolás Maduro, acusó a esa plataforma de entregar «al narcotráfico colombiano» los números registrados en Venezuela, con el objetivo de desatar una campaña de odio y persecución contra personas que apoyan su gestión y no avalan el desconocimiento de los resultados de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, como promueve un sector de la oposición.

«WhatsApp le entregó la lista de Venezuela, de toda la gente que tiene WhatsApp en Venezuela, al narcotráfico colombiano, a los enemigos de Venezuela, e hicieron una labor de espionaje por meses», aseguró Maduro en una jornada de trabajo televisada.

Según el mandatario venezolano, esa operación estaría orientada a recabar datos personales de posibles blancos, como nombre completo, contactos, orientación política y dirección de habitación, para luego proceder a amenazarlos de muerte a ellos y a sus familiares, una vez anunciado el resultado electoral que fue luego desconocido por el excandidato Edmundo González y otros líderes de la oposición derechista.

«Amenazaron a millones de líderes juveniles […]. Todo aquel que no se pronunciaba a favor del golpe de Estado y la violencia, para apoyar a los fascistas, lo amenazaban desde teléfonos con chips de Colombia, EE.UU., Chile y Perú», aseguró, como parte de lo que denominó «una gran operación» consistente con una «guerra psicológica».

En este contexto, Maduro exhorto a los venezolanos a abandonar gradualmente el uso de WhatsApp y migrar a otros servicios de mensajería similares, pero siempre de manera voluntaria, porque, recalcó, su propósito no es proscribir la herramienta sino advertir sobre los intereses que representa su propietario, Mark Zuckerberg, al que señaló de hacer parte del «imperialismo tecnológico».

«A mí Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones), la máxima autoridad de comunicaciones […], me mandó un documento legal en el que me proponía que yo, como jefe de Estado, apretara un botón que tenemos en el país y desinstalara para todo el país WhatsApp, como han hecho otros países en el mundo. Yo dije: ‘no'», precisó Maduro.

Maduro, borró la aplicación WhatsApp de su teléfono móvil en vivo durante su programa ‘Con Maduro’ e instó a la población venezolana a seguir sus pasos.

Ya no me escriban por Whatsapp. Nicolás Maduro arremete contra el imperialismo tecnológico y elimina delante de todos el Whatsapp de su teléfono. También se fue contra el Instagram y hasta con la china Tik Tok. #Venezuela pic.twitter.com/1R0wi0Ev84 — La Historia USA (@LaHistoriaUSA) August 6, 2024

«WhatsApp. Imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela», señaló mientras mostraba a las cámaras el proceso para desinstalar la plataforma de mensajería instantánea. «Te fuiste, WhatsApp, si te he visto no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp, estoy en paz […] WhatsApp pa’l carajo», afirmó una vez eliminado el programa. (Información RT).