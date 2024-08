María Corina Machado alerta sobre «ola migratoria» sin precedentes desde Venezuela si Nicolás Maduro se aferra al poder

–La líder de la oposición venezolana María Corina Machado advirtió este jueves que si Nicolás Maduro se aferra al poder desatará una inédita «ola migratoria» desde Venezuela. Lo hizo en diálogo que sostuvo con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, cuyos términos reveló posteriormente en una rueda de prensa virtual con los medios de comunicación de México.

“Yo le digo a AMLO (acrónimo del mandatario mexicano) que si Maduro opta por aferrarse por la fuerza, por las malas (al poder), sólo podremos estar viendo una ola migratoria como nunca hemos visto: tres, cuatro, cinco millones de venezolanos en muy poco tiempo”, precisó María Cordina.

La dirigente opositora sostuvo que aún se está a tiempo de “revertir” lo que a su juicio sería el mayor éxodo de venezolanos.

“México tiene un poder importantísimo porque tiene un canal directo con el régimen” de Maduro. “Espero que el gobierno mexicano entienda la enorme responsabilidad que tiene», añadió.

Sin embargo, el gobierno de México hasta ahora se ha mantenido al margen de las críticas al proceso electoral venezolano y rechazó participar en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Venezuela.



El pasado 30 de julio López Obrador pidió “que no metan las manos ni las narices” en el proceso electoral de Venezuela, luego de reiterar que su gobierno reconocerá los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control del chavismo.

María Corina Machado dijo el pasado miércoles que no descarta que México, junto con Colombia y Brasil, gobernados por dirigentes de izquierda, puedan contribuir a “establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva” en busca de una solución en Venezuela.

En la capital mexicana se han realizado en los últimos años mesas de diálogo entre el gobierno de Caracas y la oposición.

Según cifras de la ONU, unos 7.7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años debido a la profunda crisis económica y política en la nación sudamericana.

Los venezolanos se han sumado a los cientos de miles de migrantes de otras naciones, principalmente centroamericanos, que atraviesan México en busca de llegar a Estados Unidos. (Información DW).

The truth is crystal clear: Edmundo González won. Venezuela won. We have the official tally sheets. The CNE has them too. This video shows what happened.

It’s time to do the right thing. Stop the repression now. Accept the Venezuelan people’s will. Ratify the need for an… pic.twitter.com/9aTrUfo4D4

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 8, 2024