Potente terremoto de 7.1 en las costas de Japón; alerta de tsunami

–Ilustración Agencia Meteorológica del Japón). Un terremoto de magnitud preliminar 7,1 tuvo lugar este jueves en el sudoeste de Japón, lo que llevó a la Agencia Meteorológica del país (JMA) a activar una alerta de tsunami de hasta un metro en las costas del Pacífico de la región.

El sismo tuvo lugar a las 16.43 hora local (7.43 GMT) a una profundidad de 30 kilómetros frente a las costas de la prefectura de Miyazaki, en la isla meridional de Kyushu, según la JMA.

El temblor, cuya magnitud fue revisada desde un preliminar 6,9, alcanzó en la mitad este de Miyazaki la intensidad 6 inferior en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, que mide la agitación en la superficie y su potencial destructivo, y la intensidad 5 inferior en el resto de la provincia y el este de la vecina Kagoshima.

?? There was a 6.9 magnitude earthquake south of Miyazaki. Tsunami warning issued for parts of Japan#japan #?? pic.twitter.com/shIeQA0S4O

