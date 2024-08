Venezuela: Edmungo González pide a Maduro parar la violencia y la persecución; María Corina convoca protesta mundial para el próximo 17 de agosto

–El candidato opositor Edmundo González Urrutia, rival del mandatario izquierdista Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de Venezuela del 28 de julio, lo instó este sábado a parar «la violencia y las persecuciones» contra manifestantes que salieron a protestar en medio de denuncias de fraude.

«Señor Nicolás Maduro le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente», dijo González Urrutia en un video divulgado en sus redes sociales.

«Exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral, cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito», remarcó González Urrutia, un discreto diplomático que sustituyó a la inhabilitada líder opositora María Corina Machado.

Desde la Plataforma Unitaria Democrática, nos unimos al llamado del presidente electo por el voto mayoritario del pueblo el pasado 28 de julio @EdmundoGU a Nicolás Maduro para que detenga la violencia y la persecución, también para que queden en libertad todos los compatriotas… pic.twitter.com/rtwFJa1aYw — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) August 10, 2024

El propio Maduro, que se refiere a los manifestantes como «terroristas», ha dicho que hay más de 2.200 arrestados luego de las protestas poselectorales.

«Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes, delito es reprimir salvajemente a manifestantes pacíficos», añadió el opositor que asegura haber ganado las elecciones con el 67% de los votos.

González Urrutia, es investigado por la Justicia -acusada de servir al chavismo- junto a Machado, por «instigación a la desobediencia», «delitos informáticos» y «conspiración», luego de publicar actas electorales en un portal web que el gobierno tacha de «fraudulento».

Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 24 muertes luego de las protestas que surgieron tras conocerse los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que otorgaron un tercer mandato a Maduro con 52%, hasta 2030.

Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado convocó este sábado una «gran protesta mundial» para el próximo 28 de agosto.

«Los venezolanos nos unimos en cualquier parte del mundo para alzar la voz por la verdad: el 28 de julio #GanóVzla.

#Atención, Venezuela: ¡GRAN PROTESTA MUNDIAL! ??? Este próximo sábado 17 de agosto, los venezolanos nos unimos en cualquier parte del mundo para alzar la voz por la verdad: el 28 de julio #GanóVzla. Busca el acta de votación de tu centro en https://t.co/EfvWk125a7,… pic.twitter.com/xr67bSHjDE — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 10, 2024

En otro trino, María Corina afirma: «Nosotros GANAMOS, todos lo saben y tenemos las actas para demostrarlo».

Y agrega: «Ahora, el primer paso para contrarrestar las maniobras del régimen es comprender cómo funcionan:

-Su objetivo es eliminar nuestra esperanza, nuestra fe en un futuro mejor.

-Esta es una guerra a nuestra lucidez y a nuestra voluntad. Ellos te quieren confundido, resignado, sumiso, desesperanzado.

-Pero somos más fuertes e inteligentes! Lo que quieren impedir ya pasó!

A la fecha el CNE, de línea oficialista, no ha publicado las cifras detalladas de las votaciones alegando que su sistema fue jaqueado. Solo ha dado el resultado general sin detalles por centros electorales ni por estados.

Maduro por su parte, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la oposición acusa de servir al gobierno, para interponer un recurso destinado a «certificar» los resultados.

La máxima corte dijo este sábado que las decisiones que emita sobre el caso tendrán el carácter de «cosa juzgada» y serán «inapelables». (Información DW).