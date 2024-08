El último video del estilista Mauricio Leal que da inesperado giro al caso de su muerte y la condena de su hermano Jhonier

–(Foto captura de video revelado por Noticias Caracol). Tras cerca de cuatro año de los hechos y el proceso judicial que terminó con la condena a 55 años de cárcel de su hermano Jhonier Leal, salió a la luz publica un video en el cual el estilista Mauricio Leal, señala la causa real de su muerte, aunque sin decir nada sobre la de su progenitora. Inexplicablemente esta prueba procesal no se conoció durante la investigación ni en el mismo juicio.

El video, que fue revelado por Noticias Caracol, se grabó en la escena del crimen, al parecer, por el propio Mauricio Leal con su celular.

Tal como lo reseñó el informativo de televisión, el fragmento dura 21 segundos y en é, se observa a Mauricio Leal acostado sobre su lado derecho y con voz pausada pronuncia la primera frase: «Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie». La cámara enfoca la parte superior del pecho, el cuello y la cabeza.

En ese momento hace un gesto de dolor y con su mano izquierda retira la cobija que lo tapa mientras enfoca el pecho y el abdomen en donde se observan manchas de sangre.

Cuando se tapa nuevamente pronuncia una palabra confusa, seguida de la frase «yo me acabo de enterrar cuchillos». Mientras pronuncia estas palabras y se cubre nuevamente con la cobija, en la parte posterior de la imagen se alcanza a observar el que sería el cuerpo inmóvil de su madre. Ella está recostada justo a su lado en posición horizontal, boca arriba y con la boca abierta. En el video no se observa ningún cuchillo.

Noticias Caracol recuerda que en las fotografías tomadas por la Fiscalía en la escena del crimen, el 22 de noviembre de 2021, se ve a Mauricio Leal sosteniendo un cuchillo entre sus dos manos y al lado su celular. Se ven otros elementos que no se observan en el video. La carta suicida que supuestamente escribió y las almohadas están en otra posición.

Según la necropsia, Mauricio y su madre murieron como consecuencia de varias puñaladas.

A pesar de la evidente importancia de este video, hasta ahora desconocido, nunca fue presentado por la Fiscalía dentro del proceso que terminó con la condena de Jhonier Leal, hermano del estilista, como el único responsable del doble asesinato, advierte el noticiero.

El video fue descubierto por los realizadores del documental ‘Caín’, que investigó la muerte de Mauricio Leal y de su madre, y que saldrá en los próximos meses. Así lo explica Marcela Morales, productora ejecutiva del documental:

“Empezamos a ver un montón de irregularidades, de cosas que no nos cuadraban. Quisimos acercarnos un poco más para tratar de investigar qué tenía detrás esta investigación, y es cuando empezamos a descubrir un montón de hallazgos que por último nos llevan a una prueba reina que es la que encontramos hoy”.

“Este video llega a nosotros por una fuente fiable. Y lo sorprendente es que no se haya valorado por parte de la Fiscalía ya que nosotros entendemos que este video está dentro del teléfono de Mauricio. Este teléfono aparece entre los registros de la Fiscalía como un análisis y una prueba. Y aparecen unos audios, aparecen unos chats que conocen todos los colombianos, pero qué curioso que este video no fue valorado, como si esa prueba no fuera importante”, aseguró Morales.

La muerte del estilista Mauricio Leal, reconocido peluquero de actrices y celebridades de la farándula nacional, cuyo cuerpo fue encontrado al lado del de su madre, conmocionó al país. Fue uno de los casos más emblemáticos durante la administración de Francisco Barbosa, recuerda el noticiero.

“Podemos mostrarle al país cómo en un proceso sin un solo testigo pudimos reconstruir absolutamente todos los elementos de esta investigación”, dijo Barbosa durante una rueda de prensa el 20 de enero de 2022.

La investigación judicial estuvo a cargo del fiscal Mario Burgos, uno de los funcionarios de mayor confianza de Barbosa.

“Oh sorpresa, Jhonier, que con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre atacaste a tu hermano: Mauricio Leal Hernández”, afirmó Burgos durante una audiencia en enero 18 de 2022.

Durante el juicio, Burgos exhibió esta supuesta carta suicida que apareció en la mesa de noche de Mauricio Leal y un escrito guardado en el block de notas de su celular. El fiscal argumentó que estos elementos fueron parte de una coartada de Jhonier Leal para ocultar el doble homicidio y hacerlo ver como si Mauricio Leal hubiera asesinado a su mamá y luego se hubiera suicidado. Incluso, Burgos señaló que la carta fue hecha por el propio Jhonier y firmada bajo amenaza por Mauricio ya mal herido.

Con la aparición del video surge el interrogante de si éste fue grabado por Mauricio bajo presión como parte de la coartada de Jhonier o si fue espontáneo.

Jhonier Leal, en audiencia cumplida el 18 de enero de 2022, “de manera libre y voluntaria», aceptó los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, diciendo, además que aprovechaba la oportunidad «para hacer una manifestación de arrepentimiento”.

Sin embargo, poco después, Jhonier Leal se retractó y afirmó que aceptó ser el responsable de los asesinatos por presiones y amenazas.

“Tomé la firme decisión de renunciar a este preacuerdo porque como lo he dicho en varias ocasiones: soy inocente. Las amenazas van y vienen sin parar al punto de decirme que tengo que autoincriminarme, que tengo que declararme culpable o mi vida está en juego”, señaló Jhonier Leal en una audiencia en abril de 2022.

El proceso judicial duró casi tres años y terminó el pasado mes de junio, cuando una jueza condenó a Jhonier Leal a 55 años de cárcel como el autor material del crimen de su hermano y su madre. (Con Información de Noticias Caracol).