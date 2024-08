Maduro pide a poderes estatales «mano de hierro y justicia severa» contra promotores de protestas violentas y al Congreso acelerar aprobación de leyes contra el fascismo

–“Mano de hierro” tras las protestas contra los resultados electorales que dejaron 25 muertos, pidió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los poderes del Estado, luego de las protestas en contra de su proclamada reelección en los comicios del 28 de julio que han dejado 25 muertos, y en medio de denuncias de fraude.

Igualmente, instó a la Asamblea Nacional (AN) acelerar la aprobación de leyes contra el fascismo, el odio y el terrorismo, incluída la regulación de las redes sociales.

«Como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de Venezuela exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio, mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales», afirmó el mandatario izquierdista.

Maduro acusó a su rival en las controversiales elecciones, Edmundo González Urrutia, y a la líder opositora María Corina Machado, de alentar un «golpe de Estado» y una «situación de guerra civil», que según él, han sido neutralizados.

Fustigó también a María Corina Machado, según dijo, por buscar respaldo en el magnate Elon Musk para «asaltar el poder político en el país».

«¿Dónde está la fascista mayor, la señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar, prepara ‘comanditos’ (grupos violentos), los reivindica y cree que con el apoyo de Elon Musk va a asaltar el poder político en el país?», inquirió el mandatario en una reunión conjunta del Consejo de Estado y de Defensa Nacional celebrada en Caracas.

Sus señalamientos se extendieron al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien junto a Machado, a ojos del régimen, figuraría como uno de «los autores intelectuales» de la violencia postelectoral.

«¿Dónde están los autores intelectuales de toda esta violencia, dónde están los financistas de toda esta violencia? ¿Dónde están los que planificaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que llamaron a la violencia y después la reivindicaron en sus redes sociales? ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se esconde? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara?», preguntó Maduro.

En referencia a actuaciones semejantes de ese sector extremista de la oposición que han tenido lugar en el pasado, Maduro llamó a recordar que esos dirigentes «engañan, pervierten y lanzan a la violencia» a sus partidarios «y luego los abandonan».

«Ahí están a su suerte. Que asuman su responsabilidad los autores materiales», recalcó, al tiempo que pidió «a los poderes» públicos actuar «con celeridad» y atacar el crimen «con mano de hierro».

Maduro, quien la semana pasada decidió bloquear la plataforma X, pidió, además, materializar una comisión nacional e internacional contra el fascismo, el odio y la violencia, para hacer un estudio integral de cómo se “manipula” la opinión pública a través de redes sociales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) argumentó que el retraso en la divulgación de los resultados obedeció a presuntos ataques cibernéticos que el gobierno asegura son generalizados y han afectado a varias instituciones del Estado.

Maduro afirmó que compañías tecnológicas en EE.UU “producen” internet y ordenan ataques, por lo que firmó este lunes un decreto presidencial para crear el Consejo Nacional de Ciberseguridad de Venezuela para “enfrentar ataques cibernéticos” y proteger los sistemas tecnológicos del país.

Además, denunció que Tik Tok estimuló actos de violencia entre el 29 y 30 de julio y dijo que la empresa le restringió la posibilidad de transmitir en vivo a través de su cuenta.

“A mí no me van a callar, no van a callar a Venezuela, bandidos de Tik Tok, inmorales dueños de Tik Tok”, manifestó al acusarlos de propiciar el fascismo.

Maduro fue proclamado como presidente reelecto con 52 % de los votos frente a un 43 % de González Urrutia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado aún el detalle del escrutinio alegando un jaqueo al sistema automatizado de votación.

La oposición, en tanto, asegura que González Urrutia ganó los comicios con 67 % de los votos y compiló en un sitio web copias de más de 80 % de las actas escaneadas. La fiscalía venezolana inició una investigación al portal.

Machado se declaró en la clandestinidad el pasado 1 de agosto, mientras que González Urrutia no ha sido visto en público desde entonces. (Con información de VOA, RT y DW).