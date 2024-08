Nuevo puente de la carrera 68 con calle 100 operará a finales de 2024: IDU

FOTO: IDU

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, realizó un recorrido de verificación de obra, esta vez en el puente de la calle 100 por avenida Suba, perteneciente al grupo 8 de la troncal de la avenida 68, esencial para el proyecto, pues conectará el sur con el norte sobre la avenida Suba.

El puente contará con dos carriles exclusivos para TransMilenio, con una longitud de 350 metros y un gálibo (altura entre la superficie de rodadura de la calzada y el borde inferior de la superestructura del puente) de 5.25 metros, asegurando una movilidad fluida y eficiente para los usuarios del sistema. La entrega está proyectada para mayo o junio de 2025, no obstante, gracias a la gestión realizada por todo el equipo del IDU junto con el contratista y los interventores, se espera que sea entregado a finales del presente año.

“Vinimos a verificar el puente la calle 100 con avenida Suba, que hace parte del tramo 8 del corredor de la avenida 68 y está programado para ser entregado entre mayo y junio del próximo año, sin embargo, lo vamos a entregar a finales de este (2024). Seguimos trabajando fuertemente con el consorcio, la interventoría y todo el equipo del IDU. Son más de 280 personas las que están al frente de este proyecto”, indicó el director del IDU, Orlando Molano.

Así mismo, el corredor de intervención, que se extiende desde la carrera 48a hasta la carrera 65 de la avenida calle 100, tiene una distancia de 1.06 km y contempla una serie de mejoras sustanciales en la infraestructura vial y de transporte. Entre las obras más destacadas se encuentran la construcción de 10.24 km de carril mixto y 7.78 km de carril exclusivo para TransMilenio, así como la instalación de dos nuevas estaciones y el traslado estratégico de una estación preexistente.

En un esfuerzo por mejorar la accesibilidad y la comodidad de los usuarios, se construirán ocho taquillas distribuidas estratégicamente en puntos clave de ingreso a las estaciones, junto con un moderno cicloparqueadero. Además, se erigirá un área considerable de espacio público, incluyendo zonas duras y verdes, así como la construcción de una ciclorruta de 1.15 km para fomentar el transporte alternativo y sostenible.

Además, se ha incorporado un deprimido vehicular con tres conectantes estratégicos para facilitar la circulación entre diferentes zonas de la ciudad. De igual forma, se han establecido tres intersecciones semaforizadas en puntos clave de la avenida calle 100 para regular el flujo de tráfico y garantizar la seguridad vial de los usuarios.

El valor total del contrato es de más de $257 169 millones, lo que refleja la envergadura e importancia estratégica de esta obra para el desarrollo urbano de Bogotá. A pesar de los desafíos encontrados durante el proceso de construcción, el equipo técnico está implementando medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigidos.

Respecto a la curvatura en el puente

El proceso constructivo de la curvatura que se presenta será tratado en el proceso de acabados del puente de forma posterior, como lo son el tensionamiento de las dovelas (estructura que genera la unión de los dos tramos del puente), la construcción e instalación de los New Jersey (barandas laterales en concreto) y la conformación de la capa de rodadura (capa final de asfalto, la más fina).

Estos detalles se enmarcan en una serie de actividades que buscan mejorar las condiciones visuales en cuanto al aspecto, entre estas son: tensionamiento final de dovelas, actividad que se realiza y está dentro del procedimiento constructivo para terminar de asegurar la estructura como una sola unidad, esto permite ajustar aspectos visuales y mejorar las condiciones de resistencia de la estructura en su conjunto.

En cuanto al video que se difundió en redes sociales sobre los posibles desniveles o torceduras del puente, el director del IDU, Orlando Molano, verificó en detalle la estructura y no representa ningún riesgo: “Hace poco el alcalde Carlos Fernando Galán me envió un video y me preguntó que si este puente de la calle 100 con avenida Suba estaba quedando torcido. Por eso vinimos al puente a revisar y quiero contarles que no tiene ningún problema estructural, tiene algunos desniveles, pero porque le hace falta la capa de rodadura (capa final de asfalto, la más fina) que tiene entre 5 y 7 centímetros. Cuando se aplique esta capa de rodadura y se tensione el puente con los cables postensados, este va a nivelarse más”.

Además de las razones expuestas, también hace falta la instalación de las barreras New Jersey (barandas laterales en concreto), las cuales delimitan los extremos del puente para su funcionamiento y permiten mejorar la estética y la seguridad de la operación. Es pertinente resaltar que son cambios estéticos que no afectarán según lo expuesto por la interventoría, la funcionalidad del puente.

Desde abajo la estructura del puente se ve algo torcida, sin embargo, es normal por el método de construcción que se está utilizando: “Si uno ve el puente desde abajo, efectivamente se ve que está desnivelado, pero es por la forma con la que se está construyendo este puente. Y es que cada 4 x 7 metros se funde un módulo, el cual pesa lo de dos volquetas, casi 60 toneladas, por lo cual que se desnivele 3 o 5 centímetros en normal dentro del proceso de construcción y no afecta ni el cálculo ni el diseño estructural. Tampoco va a afectar la seguridad de los vehículos”, agregó Orlando Molano.

De acuerdo a lo manifestado por el informe de interventoría, la ensambladura de los dos tramos del puente se mantiene garantizada tanto en el costado norte como el costado sur, en ese sentido indica que: Las desviaciones del puente presentadas dentro del seguimiento para cada dovela (estructura que genera la unión de los dos tramos del puente), se encuentran dentro de las tolerancias definidas en los diseños (…) desde el área de topografía de la interventoría, se ha realizado acompañamiento diario a las topógrafos designados por el contratista y con equipos propios se levanta y revisa la información estructural antes, durante y después de cada vaciado de concreto a través de las dovelas”

Finalmente, respecto a la capacidad del puente, la interventoría indica: “Se puede concluir, que los elementos que componen la estructura cumplen con la condición inicial estructural de diseño y garantiza su uso para los vehículos de diseño BRT de manera segura y cómoda sobre una superficie de rodadura en concreto asfáltico”.