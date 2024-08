Ucrania: Alerta por incendio en central nuclear de Zaporiyia

–(Foto captura de video de @ZelenskyyUa). Un incendio se declaró este domingo en la torre de refrigeración de la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, que se encuentra bajo control de las fuerzas rusas, pero no presenta un impacto para la seguridad, indicaron las autoridades rusas y el OIEA.

Ucrania y Rusia se responsabilizan mutuamente del incidente. Ambos países declararon que no se detectó un aumento en los niveles de radiación alrededor de la central, que está ocupada por las tropas rusas desde el inicio de su ofensiva militar en Ucrania hace dos años y medio.

«El bombardeo de la ciudad de Energodar por las Fuerzas Armadas ucranianas provocó un incendio en el sistema de refrigeración», declaró el gobernador prorruso de la región, Yevgeny Balitsky, en Telegram.

Enerhodar. We have recorded from Nikopol that the Russian occupiers have started a fire on the territory of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

Currently, radiation levels are within norm. However, as long as the Russian terrorists maintain control over the nuclear plant, the… pic.twitter.com/TQUi3BJg4J

— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) August 11, 2024