Último mensaje de víctima del siniestro aéreo en Brasil: «Qué miedo este vuelo, es un avión viejo»

–(Foto captura de video redes sociales). Rosana Santos Xavier una de las víctimas mortales del accidente del avión de la aerolínea Voepass el viernes en Brasil, había expresado cierta preocupación por el estado de la aeronave minutos antes del despegue.

En diálogo este domingo con el noticiero Jornal Nacional de la cadena Globo, su madre, Rosemeire dos Santos Xavier, contó que luego de embarcar y ubicarse en su asiento, su hija envió un mensaje de texto inquietante al grupo de chat familiar.

«Qué miedo este vuelo, lo juro. Es un avión viejo. Hay un asiento roto, un caos», escribió Rosana, de 23 años.

Rosemeire, que asegura haber tenido un mal presentimiento, le pidió que leyera un salmo de la Biblia para tranquilizarse. Angustiada por el regreso de su hija, no volvió a saber nada más de ella. Más tarde, se enteró del accidente por la televisión. «Me desesperé. Empecé a correr por toda la casa gritando», dijo.

Rosana había viajado por motivos laborales y se encontraba de regreso a su casa, en el municipio de Franco da Rocha, del estado de Sao Paulo. Trabaja desde casa, pero cada dos meses asistía a reuniones de su empresa, con sede en la ciudad de Toledo (estado de Paraná). De acuerdo con su madre, era la principal fuente de ingreso de su hogar.

El turbohélice ATR-72-500 tra transportaba a la joven y a otras 61 personas había salido del aeropuerto de Cascavel de Paraná y se dirigía al aeropuerto de Guarulhos, en Sao Paulo. El siniestro se produjo a la altura de una zona residencial de la ciudad de Vinhedo, situada unos 60 kilómetros al noroeste de Sao Paulo. No hubo sobrevivientes.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac) informó luego del accidente que la aeronave había sido fabricada en 2010 y se encontraba en regular estado para operar. No obstante, todos sus documentos de aeronavegabilidad estaban al día. La Policía Federal abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

Diez pasajeros perdieron el vuelo

Un total de 10 viajeros perdieron el vuelo que el viernes pasado se estrelló con 61 personas a bordo en el estado brasileño de Sao Paulo. Ninguno alcanzó a embarcar, no por llegar tarde o no comprar a tiempo el pasaje, sino debido a que se confundieron de aerolínea, señala el portal local G1.

Uno de esos pasajeros, Felipe, le contó al medio que muchos creían que sería Latam la encargada de la conexión que los llevaría desde el aeropuerto de Cascavel, estado de Paraná, hasta Guarulhos, en Sao Paulo. Y cuando entendieron que en realidad sería la aerolínea Voepass, ya era demasiado tarde.

Felipe cuenta que llegó con tiempo de sobra al aeropuerto y se acercó al mostrador de Latam, pero estaba cerrado. Luego de esperar lo suficiente y no obtener información, decidió acercarse a los empleados de Voepass, que le dieron la mala noticia. «Me dijeron: ‘Muchacho, no puedes subir a ese avión porque ya pasó el tiempo de embarque’. Incluso hice un poco de presión: ‘Joven, pónganme en ese avión, que tengo que ir’. Entonces me dijo: ‘No hay manera, lo que puedo hacer es cambiar la reserva de tu boleto'», relató.

Luego de que trascendió la noticia del siniestro, Felipe afirma que sintió una emoción enorme. «Gracias a Dios no nos subimos a ese avión», aseveró.

La aeronave, una turbohélice modelo ATR-72-500, cayó en una zona residencial de la ciudad de Vinhedo, en el interior del estado brasileño de Sao Paulo. El siniestro se produjo a las 13:25 (hora local) y no hubo sobrevivientes. De acuerdo con Voepass, fallecieron 57 pasajeros y cuatro tripulantes. Originalmente se había reportado que eran 58 los pasajeros. (Información RT).