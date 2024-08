Ejército incautó más de una tonelada de cocaína en el Huila

–Un cargamento de cocaína, avaluado en más de 18.000 millones de pesos, fue decomisado por la Novena Brigada del Ejército Nacional, a través del Batallón Magdalena, en una operación realizada en la vereda El Mármol, municipio de Isnos, ubicado al sur del departamento del Huila.

Gracias a información suministrada por la Red de Participación Ciudadana, unidades militares interceptaron dos tractomulas provenientes del Cauca, donde los narcotraficantes habían acondicionado sofisticados compartimientos ocultos en la parte inferior de los remolques.

En estos depósitos ilegales fueron hallados 907 paquetes cuyo peso fue 1.020,3 kilogramos de cocaína, que iban con destino a los puertos marítimos del país, para posteriormente ser enviados al mercado internacional.

More than a ton of cocaine was found in the frame of operations carried out by troops of @Ejercito_Div5 in the municipality of Isnos, south of the department of Huila. The shipment would cost more than 18,000 million pesos, about USD 4,400.#ClickHere >>>https://t.co/zTg7H8dIvW pic.twitter.com/Pvwj1j8qnf

— Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) August 13, 2024