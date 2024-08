X cierra operaciones en Brasil para «proteger» a su personal

–La red social «X» anunció que decidió cerrar sus operaciones en Brasil con efecto inmediato para «proteger la seguridad» de su personal, según un comunicado publicado este sábado por la cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales de dicha red social.

«Anoche, Alexandre de Moraes [ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil] amenazó con arrestar a nuestro representante legal en Brasil si no cumplíamos sus órdenes de censura. Lo hizo mediante una orden secreta, que compartimos aquí para denunciar sus acciones», reza el texto, acompañado de imágenes del documento en cuestión.

Según la plataforma, sus numerosos recursos presentados ante el Tribunal Supremo del país no han sido escuchados, el público brasileño no ha sido informado de estas órdenes y sus trabajadores no tienen ninguna responsabilidad ni control sobre el bloqueo de contenidos, mientras que Moraes ha optado por «amenazar» a su personal en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso.

«El servicio X continúa disponible para la población brasileña. Nos entristece profundamente habernos visto obligados a tomar esta decisión. La responsabilidad recae únicamente en Alexandre de Moraes», continúa. «Sus acciones son incompatibles con un gobierno democrático. El pueblo brasileño tiene que elegir entre la democracia y Alexandre de Moraes», concluye.

Posteriormente, el propietario de la red social, Elon Musk, se pronunció al respecto: «Debido a las demandas de ‘justicia’ [de] Moraes en Brasil que nos obligarían a quebrantar (en secreto) la ley brasileña, argentina, estadounidense e internacional, X no tiene más remedio que cerrar nuestras operaciones locales en Brasil. Es una vergüenza para la justicia». (Información RT).