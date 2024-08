Expresidentes Santos, Uribe, Duque, Pastrana y Gaviria ratifican que no asisten a Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y fustigan a Petro por su posición frente a Nicolás Maduro

–En pronunciamientos por separado, los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, ratificaron que no asisten a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada, ahora por el presidente Gustavo Petro, para la tarde de este martes en la Casa de Nariño. Los exmandatarios reafirman, además, sus discrepancias por la actitud del mandatario de no reconocer la dictadura de Nicolás Maduro. El expresidente liberal César Gaviria Trujillo, no se pronunció formalmente, pero ya había señalado que no asistía. El único que concurre es Ernesto Samper, quien se ha declarado a favor del mandatario venezolano.

«El régimen venezolano perdió toda legitimidad y Maduro debe salir es lo que más le conviene a la región y en particular a Colombia», comienza precisando el expresidente Juan Manuel Santos en una nota que publicó en su cuenta de X.

«Hoy no queremos otra Nicaragua enquistada en un país de la importancia de Venezuela con el que tenemos 2.200 km de frontera hay mucha gente interdependencia. Hoy la represión y la violación es al de los derechos humanos ha llegado a niveles muy alarmantes la migración crece y nuevamente será masiva siendo Colombia la más afectada», puntualiza Santos.

Añade que hay que buscar una transición pacífica y presionar unas negociaciones entre las partes no pues es una manifestado su disposición Maduro en cambio ha endurecido su posición.

Indica igualmente que la presión internacional debe mantenerse e incrementarse, aunque advierte que «se podría explorar la posibilidad de una transición negociada bajo el paraguas del Consejo de Seguridad seguridad de la ONU o de mediadores aceptados por las partes».

Santos dice que es entendible la prudencia de Colombia para mantenerse como posible mediador y para mantener canales de comunicación, pero, subraya, esa ventana se viene cerrando lo que convierte la prudencia en debilidad o inclusive complicidad.

«La patraña diseñada y fríamente ejecutada por el Consejo Nacional Electoral (las declaraciones esta mañana de uno de sus miembros, Juan Carlos del Delpinos, son elocuentes) de ninguna manera puede servir para reconocer a Maduro como ganador», subraya el exmandatario liberal .

También afirma que exigir las actas como lo hicieron finalmente Colombia Brasil «fue un paso en la dirección correcta», pero agrega que «es importante tener claro el paso siguiente y endurecer la posición».

Santos se declara en contra de repetir las elecciones o compartir el gobierno (el frente nacional que propone también Petro), pero afirma que «no se muestran como soluciones viables». Asegura, además, que «la salida de Maduro, así sea utilizando un puente de oro, es el único camino y en esa dirección se debe trabajar.

Adicionalmente indica que se debe involucrar el mayor número de instancias incluyendo– y muy importante– la Corte Penal internacional.

Juan Manuel Santos considera «imperativo denunciar y condenar la creciente violencia y la represión y advertir que el arresto del mundo González o de María Corina Machado traería graves consecuencias».

Finalmente, Santos advierte que «toda autocracia acorralada suele buscar enemigos externos. Ya lo vimos» y anota que «como simple medida de precaución sería recomendable hacer una completa revisión y análisis de nuestras capacidades militares en caso –muy remoto y Dios no lo quiera pero no imposible– de un conflicto con Venezuela. Hay precedentes».

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, no hizo un pronunciamiento de fondo para sustentar su inasistencia a la reunión.

Solo precisa:

Comisión Asesora de Relaciones Exteriores Además de la conferencia telefónica con el señor Canciller Luis Gilberto Murillo, que también incluyó Nicaragua, ya sobre el caso de Venezuela le complementé una nota escrita cuya copia tiene la senadora Paola Holguín, integrante de la… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 27, 2024

El pasado 23 de agosto, Uribe Vélez trinó:

He enviado nota al señor Canciller:

Muy respetado Canciller:

De la manera más respetuosa y ante el anuncio de una nueva convocatoria de la Comisión Asesora para tratar el tema de Venezuela, me permito enviar a usted estos comentarios, referentes a los puntos que mencionados en nuestra

conversación telefónica. Le agrego un tema sobre Nicaragua que complementa mi memorando de ilegalidad y de inaplicabilidade de la sentencia de 2011 de la Corte Internacional de Justicia.

“….La hermana Venezuela sufre una dictadura fascista-castrista, con más rabia, menos doctrina, completa corrupción y cero ética. Una dictadora que intenta engañar de nuevo con tramposas simulaciones electorales….”, concluyó.

Por su parte, el expresidente Iván Duque, tras reiterar que no asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, indica que Colombia debe adoptar una postura clara y firme ante la situación en Venezuela, considerando lo siguiente:

1. Reconocer a Maduro como lo que es: un dictador.

2. Reconocer el triunfo de Edmundo González, respaldado por más del 83% de las actas disponibles en plataformas digitales, lo cual fue posible gracias al valiente esfuerzo de los testigos electorales de la resistencia democrática.

3. Exhortar a Maduro a facilitar una transición ordenada, permitiendo que en enero de 2025, Edmundo González asuma la presidencia de Venezuela.

4. Unirse al rechazo internacional frente a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, las cuales demandan acciones urgentes por parte de la Corte Penal Internacional.

5. Instar a la comunidad internacional a intensificar las sanciones más severas posibles contra Maduro, sus colaboradores cercanos y sus familias, debido a sus vínculos con el narcotráfico.

Hasta ahora, con la actitud del Gobierno colombiano, lo único que se ha logrado es prolongar y darle oxígeno a la dictadura, mientras se desatiende el mandato popular arrollador que ha recibido Edmundo González y se legitima el régimen de Maduro. Esto ocurre a pesar de que Colombia desconoció el fraude electoral de mayo de 2018 y denunció la dictadura entre agosto de 2018 y agosto de 2022. Esta postura no solo socava los esfuerzos de la comunidad internacional por restablecer la democracia en Venezuela, sino que también traiciona los principios que Colombia ha defendido.

Mientras tanto, el expresidente Andrés Pastrana Arango, envió en esta oportunidad una carta al presidente Gustavo Petro en la cual le indica que «es el momento para que su gobierno rectifique la política exterior hacia Venezuela y retome la tradición de respeto irrestricto de Colombia por las libertades y la democracia”.

Estos son otros apartes de la misiva:

«Usted tomó la decisión de apoyar al dictador Maduro por encima de la voluntad popular y pacífica de los venezolanos y ha dejado abierta la puerta para que se avance de forma burda en la violación de los derechos humanos, la comisión de delitos de lesa humanidad, la persecución política y la destrucción material de toda una nación. ¿Ese es el futuro que usted anhela para Venezuela Colombia y la región?. ¿Su propuesta de cambio es para destruir la democracia generar más pobreza y corrupción y sumirnos en el caos?

Es inaceptable que su gobierno ignore las 200 las 2200 personas detenidas arbitrariamente por el régimen venezolano las 27 personas asesinadas o el rompimiento del equilibrio de poderes donde el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de justicia carecen de independencia y han demostrado incompetencia y solo perversidad.

No logro entender que el Gobierno de Colombia haya simplemente tomado nota de la reciente decisión del Tribunal Supremo de justicia sobre el proceso electoral y acepte la boleta de citación de la Fiscalía de Venezuela al ganador de las elecciones Edmundo González en cuya audiencia se pretendía en cancélalo y coartar sus derechos públicos esta es una práctica recurrente en un gran número de líderes de la oposición del país vecino estamos frente a la judicial A la judicial frente a la judicial hoy judicialización de la política.

Hoy es preocupante que su gobierno no ha dimensionado la crisis migratoria que se avecina al aferrara al poder al dictador Colombia sería nuevamente el gran receptor de esta ola de ciudadanos venezolanos que deberán abandonar forzosamente su país ante la autocracia y la cada vez más precarias condiciones económicas. Nuestra nación tiene la obligación de recibirlos y brindarles todas las condiciones de seguridad y una vida digna.

Por estas razones y muchas más considero que es el momento para que su gobierno rectifique la política exterior hacia Venezuela y retome la tradición de respeto y restricto de Colombia por las libertades y la democracia. La construcción de consensos en política internacional parte no solo del reconocimiento de estos principios sino también de su fiel ejercicio. Su gobierno está en mora de dar ejemplo reconocer el triunfo de la oposición y contribuir hacia la transición democrática y pacífica de Venezuela.