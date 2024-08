Gobierno radicó en el Congreso proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria; niega «expropiación express»

–Las ministras de Justicia, Ángela María Buitrago y de Agricultura, Martha Carvajalino, acompañadas por su colega del Interior, Juan Fernando Cristo, radicaron este martes en el Senado de la República el proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria, cuyo objetivo es resolver de manera más efectiva los problemas agrarios en los territorios y así contribuir a la resolución pacífica de muchos de los conflictos del país, según lo explicaron.

En el acto, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, negó que la enmienda, que compendia seis títulos y 79 artículos, incluya la «expropiación express» y afirmó que la razón de ser de la jurisdicción agraria es el compromiso del Gobierno con el campesinado y las comunidades étnicas. «Y protegeremos a quienes producen la tierra, e incrementaremos, como lo dicen los principios de la Ley 160, ese volumen de producción agropecuaria construyendo dignidad, construyendo justicia social», puntualizó.

El proyecto de ley que radicamos es absolutamente claro en que la expropiación agraria, regulada en el artículo 32 y 33 de la ley 160 de 1994 es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia. De cual expropiación express hablan? pic.twitter.com/mIuIUISd4r — Martha Carvajalino (@MCarvajalinoV) August 27, 2024

Adicionalmente, la jefe de la cartera agropecuaria dejó un mensaje a los congresistas y a toda la sociedad colombiana: «Con este proyecto le queremos decir al Congreso que nos permita aislar los miedos, que no sean los mitos, que no sea la angustia, que no sea el terror mediático el que defina el rumbo de la justicia agraria».

Por su parte, la ministra de Justicia destacó que este proyecto de Jurisdicción Agraria «hace realidad una deuda histórica de acercar la justicia al territorio olvidado.

«El proyecto va a unir el derecho a la justicia agraria, pero va a unir un derecho a la dignidad y a la vida de los campesinos y de las comunidades vulnerables. Desde este proyecto estamos dando herramientas judiciales», precisó.

Además hizo la siguiente aclaración:

«La Jurisdicción Agraria va a tener un trámite especial, particular y expedito, ojo con esto, no arbitrario, que significa garantizar un derecho convencional que es la posibilidad de acceder de manera rápida y ágil a la justicia. Se elaboran unos pasos que van a establecer el… pic.twitter.com/SJvG0uX0a6 — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) August 27, 2024

Añadió que se elaboran unos pasos que van a establecer el camino por el cual se materializa el derecho a la justicia agraria. «De nada sirve la Ley Estatutaria y la Reforma Agraria que ya aprobamos si no hay una Ley Procesal que materialice esos derechos»», subrayó.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo anunció que tras la radicación del proyecto de la ley de Jurisdicción, el Gobierno Nacional impulsará en el Congreso la reforma laboral y la reforma a la salud, todas ajustadas para recoger consensos. «Esto desmiente a quienes dicen que este gobierno quiere imponer su visión en el Congreso”, precisó.

Igualmente estableció que este proyecto de la Jurisdicción Agraria «no solo es integral y serio, sino que recoge las preocupaciones de todas las bancadas. Estamos demostrando que este gobierno está dispuesto a construir consensos y no imponer su visión”.

Además advirtió que “esta Ley de Jurisdicción Agraria es clave en el Plan de Choque del Gobierno para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz en su segunda mitad, avanzando en la firma de pactos territoriales con campesinos, indígenas, afros y defensores de DD.HH. en los 170 municipios PDET”.