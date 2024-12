Atroz crimen de atleta olímpica: su novio le roció gasolina y la quemó viva

–La corredora de fondo ugandesa Rebecca Cheptegei, de 33 años y que compitió en el maratón femenino de los recientes Juegos Olímpicos de París, murió la mañana de este jueves en el hospital, «víctima de violencia doméstica», comunicó la Federación de Atletismo de Uganda.

La maratonista falleció «tras un brutal ataque por parte de su novio», precisó en X el jefe del Comité Olímpico ugandés, Donald Rukare. «Este fue un acto cobarde y sin sentido que ha llevado a la pérdida de una gran atleta», añadió el funcionario.

BREAKING NEWS??

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE

— UGANDA ATHLETICS FEDERATION???? UAF (@UgaAthletics2) September 5, 2024