Captan en video la caida de un asteroide y su impacto con la tierra en Filipinas

–(Captura de video). Un pequeño asteroide llegó este miércoles a la Tierra, atravesando su atmósfera como una bola de fuego. Bautizado como el 2024 RW1, el cuerpo celeste se quemó sobre el océano Pacífico occidental, cerca de la isla de Luzón (Filipinas).

El asteroide, de aproximadamente un metro de diámetro, entró en la atmósfera a 20,8 km/s. Aun así, no llegó a representar peligro para nadie en nuestro planeta.

Traducción: ¿Qué deseas? Aquí hay otra foto de Marede Sta. Ana, Cagayán, el cielo se iluminó debido a la ‘bola de fuego’ creada cuando el pequeño asteroide RW1 ( #CAQTDL2 ) cerca de Cagayán entró en la atmósfera terrestre ayer a las 12:39 a.m. PhST, 5 de septiembre de 2024.

Es la novena vez en la historia que se detecta un asteroide antes de que impacte contra la Tierra. El objeto astronómico fue localizado por primera vez apenas ocho horas antes de entrar en la atmósfera terrestre.

Here’s how Asteroid RW1 looks like from Gonzaga, Cagayan, Philippines. Best shot so far!! ? pic.twitter.com/eYgQsHqxFP

— Raymon Dullana (@raymongdullana) September 4, 2024