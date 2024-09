La ANDI hace llamado para que no se impida la movilidad al personal de la salud ni al transporte de medicamentos y dispositivos médicos

–La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, a través de la Vicepresidencia de Salud y las Cámaras de la Salud hizo un vehemente llamado a los promotores de los bloqueos viales en desarrollo del paro camionero, sobre a la necesidad de que se deje operar con normalidad a los servicios de urgencia, el tránsito del personal de la salud y el transporte de medicamentos, dispositivos médicos y gases medicinales (oxígeno).

«Es urgente que se generen pasos que permitan el movimiento de tecnologías en salud, esenciales para el abastecimiento de centros de salud, la atención de pacientes en casa oxígeno requirentes y la prestación de servicios», precisó.

Advirtió que los insumos médicos desempeñan un papel crucial en la prestación de servicios de salud. Son una parte integral del ciclo de atención del paciente, desde procedimientos básicos, como la aplicación de una inyección, hasta los de alta complejidad, como una operación de corazón abierto.

«Por esta razón, es absolutamente necesario garantizar que estos insumos lleguen a sus destinos finales en condiciones óptimas. Por ejemplo, los reactivos de diagnóstico in vitro (IVD) utilizados en pruebas de diagnóstico y en bancos de sangre no deben perder las condiciones adecuadas de la cadena de frío. De lo contrario, esto podría tener consecuencias no deseadas, como la alteración de sus componentes o la proliferación de bacterias, poniendo en riesgo la salud de la población», puntualizó.

Igualmente señaló que los medicamentos son esenciales en el tratamiento de una amplia gama de enfermedades, desde afecciones comunes hasta patologías complejas que requieren intervenciones especializadas. Su disponibilidad y acceso oportuno son pilares fundamentales para garantizar la salud y el bienestar de la población. Es indispensable que los medicamentos lleguen a su destino final de manera puntual y en condiciones óptimas, para asegurar que cumplan su función terapéutica.

Además destacó que algunos medicamentos, como las vacunas, la insulina y los productos biotecnológicos, son particularmente sensibles a las variaciones de temperatura y dependen de una cadena de frío rigurosa para mantener su estabilidad, eficacia y seguridad. Cualquier interrupción o fallo en este proceso puede comprometer su calidad, con consecuencias potencialmente graves para los pacientes. Mantener una logística eficiente y garantizar las condiciones adecuadas de almacenamiento y transporte es esencial no solo para evitar el deterioro de los medicamentos, sino también para prevenir riesgos para la salud pública, como la aparición de brotes de enfermedades o el empeoramiento de condiciones crónicas.

La Andi indicó que se ha informado que más de 605 medicamentos y más de 1.500 dispositivos médicos, están enfrentando graves problemas de distribución debido al bloqueo de transportadores. Por su parte, el 60% de las clínicas y hospitales del país están ad-portas de sufrir desabastecimiento de oxígeno. Esta interrupción afecta tanto a los pacientes que requieren tratamiento continuo para enfermedades crónicas, como las respiratorias, la hipertensión y la diabetes, como a aquellos en estado crítico que dependen de medicamentos y dispositivos para emergencias médicas y tratamientos especializados.

Según la agremiación industrial, el impacto del bloqueo ha generado retrasos significativos en la llegada de estos productos a hospitales, clínicas y farmacias, lo que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos de miles de pacientes. Además, los medicamentos que requieren condiciones específicas de transporte, como aquellos que deben mantenerse en cadena de frío, corren el riesgo de perder su eficacia, afectando la calidad de la atención en salud.

Este desabastecimiento no solo genera una crisis en la prestación de servicios de salud, sino que también podría derivar en un aumento de complicaciones médicas, mayor ocupación hospitalaria y la saturación del sistema de salud, incrementando los riesgos para la vida de las personas que dependen de estas tecnologías en salud. La situación subraya la urgencia de una pronta solución al bloqueo para evitar mayores repercusiones en la salud pública, puntualizó.