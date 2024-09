Edmundo González tras llegar a España: «Mi salida de Venezuela estuvo rodeada de presiones, coacciones y amenazas”

–Luego de llegar a España que le dará asilo político, el excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González dijo que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas”. Aseguró que continuará con la lucha por recuperar la democracia en su país.

El excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, llegó el domingo a España tras solicitar asilo político a ese país, informaron autoridades españolas, luego de que dejara su país en medio de una crisis política después de las elecciones del 28 de julio.

Tras su arribo, El excandidato envió un mensaje de audio a través de su equipo de prensa, en el que denunció que su salida de Caracas estuvo rodeada de “episodios de presiones, coacciones y amenazas” de no permitir su salida y dijo confiar en que próximamente continuaría la lucha por lograr la “libertad y la recuperación de la democracia” en Venezuela.

?González, quien viajó acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, fue recibido por la secretaria? de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, dijo un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo.

«A partir de ahora, comenzarán los trámites para la petición del asilo cuya resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos», afirmó.

El exembajador de 75 años arribó a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz a bordo de un avión de Ejército del Aire de España que partió el sábado de Maiquetía, Venezuela, a última hora de la noche. La aeronave realizó dos paradas técnicas, una en Santo Domingo, República Dominicana; y otra en la Base Aérea Internacional de Lajes, en Portugal.

Edmundo González y Mercedes López llegan a España

La OEA dijo en un comunicado que González fue forzado al exilio y calificó de «condenable y repudiable» las amenazas de encarcelamiento y citaciones no fundamentadas en su contra.

Por su parte, el gobierno chileno lamentó «el exilio forzado» del excandidato y rechazó la persecución, hostigamiento y violencia política de la que fue objeto». Reiteró, además, su llamado a que se respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y la integridad física de los venezolanos.

ARCHIVO – El candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, durante un evento en Caracas el 23 de mayo de 2024.

No hubo negociación politica con Maduro

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, descartó alguna negociación política con el gobierno de Nicolás Maduro y sostuvo que el asilo fue concedido por “solicitud personal” de González Urrutia.

“Esto no ha sido improvisado, llevábamos muchos días preparando este momento”, afirmó a RTVE. Además, manifestó que el hecho de que un líder político deba solicitar asilo “es una mala noticia”.

“Lo que España quiere es que se respete el resultado de las urnas, que la libertad de manifestación, los derechos políticos se respeten (…) España no va a darle nunca la espalda ni va a abandonar ni a Edmundo González ni a ningún venezolano”, precisó.

González dejó Venezuela una semana después de que las autoridades venezolanas emitieran una orden de arresto en su contra tras ausentarse a tres citaciones en el Ministerio Público por la publicación de datos electorales en un sitio web que las autoridades consideran una «usurpación de funciones».

Más de un mes después de la elección, la autoridad electoral no ha divulgado los resultados desglosados, lo que ha sido cuestionado por decenas de países que no han reconocido la victoria de Nicolás Maduro, proclamado ganador de los comicios. La oposición asegura que el presidente electo es González.

La inesperada salida del excandidato de Venezuela ocurrió el mismo día en el que se recrudecieron las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Brasil, después de que las autoridades venezolanas anunciaron la revocación de Brasil para representar los intereses argentinos en el país, incluida la administración de la embajada y la residencia diplomática donde se refugian seis figuras de la oposición.

La revocación se produjo después de que Venezuela rompió relaciones con Argentina tras cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Brasil, al igual que Colombia y México, ha pedido al gobierno venezolano la publicación de los resultados completos de la votación.

Antes de abandonar Venezuela, González había permanecido refugiado en las embajadas holandesa y española en Venezuela, dijeron funcionarios holandeses y venezolanos.

El ministro de Asuntos Exteriores holandés, Caspar Veldkamp, dijo en una carta a su Parlamento el domingo que González había solicitado urgentemente refugio en la embajada holandesa el día después de las elecciones.

Mientras que el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, detalló que «ante la represión, persecución política y amenazas directas contra su seguridad y libertad, después de haber recibido hospitalidad en la residencia de los Países Bajos en Caracas hasta el 5 de septiembre, el líder político y candidato presidencial Edmundo González, ha tenido que pedir asilo político y acogerse a la protección que le ha ofrecido España».

«Hoy es un día triste para la democracia en Venezuela… En una democracia, ningún líder político debe verse forzado a buscar asilo en otro país», dijo Borrell, quien además exigió a las autoridades venezolanas poner fin a la represión, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento contra los miembros de la oposición y la sociedad civil, así como liberar a todos los presos políticos.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró el sábado que se le concedieron «los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país». (Información Voz de América).