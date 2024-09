Petro insiste en que se gesta un golpe contra su Gobierno y ante este hecho convoca «a ese gigante dormido, al pueblo colombiano» a salir a las calles

–El presidente Gustavo Petro estuvo muy activo en la red social X este fin de semana, trinando, una vez más, sobre un complot para tumbarlo. «Se prepara por los derrotados en el 2022 un golpe de estado contra el cambio en Colombia y el voto del pueblo», reiteró el mandatarrio, al hacer referencia a la investigación que adelanta contra su campaña el Consejo Nacional Electoral, por la presunta financiación irregular y la violación de topes.

«Ante un golpe de estado no hay otro camino que la movilización popular generalizada. Una burla al voto popular se responde con el pueblo», precisó.

Previamente, Petro notificó que no aceptaba «que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege».

«La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el consejo electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección», agregó.

Y advirtió: «Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de estado».

Concluyendo: ¿Se quejan de Venezuela? en Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente

El jefe del Estado trinó que «mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo, en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de estado a la colombiana».

Agrega que «con votos de enemigos políticos del presidente en el consejo electoral y luego en la comisión de acusaciones buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno, y burlarse del voto popular del 2022».

Además precisa que «la oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas».

Igualmente notifica: «Se prepara por los derrotados en el 2022 un golpe de estado contra el cambio en Colombia y rl voto del pueblo».

Y afirma que «ante un golpe de estado no hay otro camino que la movilización popular generalizada. Una burla al voto popular se responde con el pueblo», por lo cual, puntualiza:

«Convoco a ese gigante dormido, al pueblo colombiano: a sus juventudes, a su campesinado, a sus trabajadores, a sus mujeres a movilizarse en las calles contra el golpe de estado».

«A la ciudadanía que al votar por mi hoy tiene dudas, a la ciudadanía que voto por Rodolfo Hernandez también los convocó a la movilización generalizada», subraya.

El jefe del Estado advierte que «una ruptura constitucional hoy, sólo por egoísmo de quienes siempre han mangoneado a Colombia y se creen sus dueños hereditarios, solo traería una marca de violencia que perduraría por generaciones».

Adicionalmente anota: «No quiero eso para la martirizada Colombia. Desde hace décadas lucho por un camino de transformaciones pacíficas, razonadas y democráticas en favor del pueblo».

Afirma que «por eso la tarea de defender la democracia es para todo el pueblo haya o no haya votado por mi. Quizás las acciones irresponsables de la oligarquía nos lleven a un camino aún más profundo de transformaciones».

Por otra parte, el presidente Gustavo Petro, trinó: «El tema del avión que alquilamos para campaña muestra la perfidia de los ponentes del CNE, uno vinculado a un exregistrador que se subordina a los intereses de Thomas and Gregg y el otro enemigo acérrimo de mi persona desde su fanatismo uribista y hombre sindicado de comprar testigos a favor de Uribe. La falsa versión fue ampliamente difundida por la prensa de los oligarcas, mientras ocultaban la evidencia de la mentira.

Metieron viajes del avión hechos para otras personas ajenas a la campaña como si fueran de la campaña para inflar los costos y decir que pasamos los topes.

La perfidia continúo diciendo que el avión era de Daily Corps y que nos habían financiado ilegalmente, incluso que compramos el avión.

Aquí se demuestra que la empresa Sadi solo alquiló el avión a otra empresa de aviación y fue esta el que se lo alquiló a Daily Corps antes de nuestra campaña.

Otros hechos como el acto de agradecimiento por el triunfo, testigos electorales puestos por los partidos después de finalizada la jornada electoral o actos previos antes de comenzar campaña, son todos actos por fuera del tiempo que la ley establece como campaña electoral y cuya financiación ya no tiene que ver con la campaña.

Peor aún, una factura de Caracol que suma comerciales de diferentes fases como la consulta presidencial antes de iniciar la primera vuelta con comerciales de la primera vuelta, por error de Caracol, los magistrados lo transforman como demostración del sobrepaso de los topes de primera vuelta. Mentiras repetidas una y otra vez a lo Goebbels, para legitimar el golpe contra la democracia y el voto popular.

La manera de torcer la verdad tiene un objetivo: torcer la opinión pública para legitimar el golpe de estado, incluso con ayuda de la gran prensa que se hace cómplice del golpe solo por el interés económico de sus dueños.

Hora de la verdad y de la lucha popular.

Por favor reproduzcan este mensaje por todos los medios disponibles que tenga a su lado.

El tema del avión que alquilamos para campaña muestra la perfidia de los ponentes del CNE, uno vinculado a un exregistrador que se subordina a los intereses de Thomas and Gregg y el otro enemigo acérrimo de mi persona desde su fanatismo uribista y hombre sindicado de comprar… pic.twitter.com/CMlK7Vk3Ex — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 8, 2024