Actualización de la OMM predice un 60% de probabilidad de que fenómeno de La Niña llegue en noviembre

–(Foto OMM). Existe un 60% de posibilidades de que surjan condiciones de La Niña hacia finales de este año, según una nueva actualización de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que contradice otros informes científicos que señalan que este hecho solo ocurrirá hacia el final del primer semestre de 2025.

Los últimos pronósticos de los Centros mundiales de producción de pronósticos a largo plazo de la OMM indican una probabilidad del 55% de que se produzca una transición de las condiciones neutras actuales (ni El Niño ni La Niña) a condiciones de La Niña durante septiembre-noviembre de 2024. Esta probabilidad aumenta al 60% entre octubre de 2024 y febrero de 2025, siendo insignificante la posibilidad de que se produzca nuevamente un fenómeno de El Niño durante este período.

? Our latest update indicates there is a 60% chance of La Niña conditions emerging towards the end of this year.

? To read the full press release: https://t.co/GOJBhQeMtb pic.twitter.com/drCY5zoQqX

— World Meteorological Organization (@WMO) September 11, 2024