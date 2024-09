EE.UU. condenó a 35 y 30 años de cárcel a 2 colombianos por ataque con carro bomba a base militar en Cúcuta que afectó a 3 soldados estadounidenses

–(Foto Departamento de Justicia). Un tribunal de Estados Unidos sentenció este jueves a 35 y 30 años de cárcel a dos colombianos acusados de intentar matar a soldados del país norteamericano en 2021, detonando un carro bomba cerca de la base militar de la Brigada N.° 30 del Ejército, en la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, en inmediaciones de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Según informó el Departamento de Justicia, Andrés Fernando Medina Rodríguez, de 40 años, y Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, de 31, fueron condenados a 420 y 360 meses de prisión respectivamente durante una audiencia celebrada en una corte federal de Miami (Florida).

El ataque contra la base del ejército colombiano en Cúcuta hirió a 44 militares locales y a tres soldados estadounidenses.

