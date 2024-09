Luto en la TV colombiana: Murió la Gordita Fabiola

–(Foto Caracol TV). Como consecuencia de quebrantos de salud que sufría, murió este jueves la carismática Gordita Fabiola, integrante del elenco de Sábados Felices, programa en el cual transcurrió su vida de humorista, en el cual marcó una gran época del humor colombiano y deja un gran vacío. La triste noticia la dio Caracol Tv:

#Actualidad | Fallece La Gorda Fabiola, leyenda de Sábados Felices, a sus 63 añoshttps://t.co/CfbIVVcm15 — Caracol Televisión (@CaracolTV) September 19, 2024

Emilia Posada Pinedo, natural de Santa Marta, sin duda fue una de las pioneras del humor en Colombia y junto con su esposo Nelson Polanía, más conocido como ‘Polilla‘, consolidó una carrera en la farándula colombiana que comenzó, según confesó, «por accidente» en 1987 pasando frente a los estudios de grabación, ubicados en la Avenida 19 con carrera 5a, para dejar a una bebé recién nacida que tenía a su cargo en la casa de su mamá y papá.

En una de las tantas entrevistas que concedió sobre su vida y obra, Fabiola dijo que “el productor de ‘Sábados felices’ en ese entonces estaba esperando a que pasara una gorda porque la necesitaban para un chiste y preciso, lo que es pa’ ti es pa’ ti y te espera. Yo pasaba y me llamaron ‘ey señora ¿será que nos puede colaborar?. Es que estamos grabando y necesitamos una persona así como usted. Y así fue como me siguieron llamando a la siguiente semana para otra cosita y después de dos meses me dieron ya parlamentos, yo lo hice de una forma que parecía que hubiera tenido escuela”.

Al difundir la noticia del fallecimiento el Caracol TV hizo un recuento de la profunda huella que dejó la Gordita Fabiola. Tenía 61 años y durante muchos de estos fue una de las más queridas humoristas de Sábados Felices.

Fabiola Emilia Posada Pinedo nació el 18 de septiembre de 1963 en Santa Marta.

Estaba casada con el también humorista Nelson Polanía, Polilla, con quien tenía un hijo llamado David. Era conocida por su humor y su estilo único.

Sus rutinas solían abordar temas de la vida cotidiana con un toque humorístico, lo que la ha hecho muy querida, a lo largo de los años, entre el público. Además, tuvo una carrera exitosa en la actuación y en la televisión en general.

Desde su debut en Sábados Felices en 1987, se convirtió en un ícono del humor en el país con sus parodias, rutinas y presentaciones.

Entre los motivos por los que la recordarán sus fanáticos están sus graciosas rutinas, las veces que también actuó e hizo parte de parodias en el programa que cura las caras tristes y la manera en la que siempre le ponía una sonrisa en el rostro a quienes la escuchaban y disfrutaban de su humor.

Además de su reconocido trabajo como humorista en Sábados Felices, la Gorda Fabiola también ejerció como comunicadora social en diferentes medios del país y recientemente se desempeñaba como creadora de contenido.

En su cuenta de Instagram sumaba más de un millón de seguidores con los que compartía los momentos más personales de su vida junto a su familia y cómo no, también con su esposo ‘Polilla’ quien también es humorista de Sábados Felices.

La mujer era una gran fanática de la moda y por eso tenía una marca llamada «By La Gorda Fabiola» en la que se podía encontrar prendas para mujeres plus size y en Día a Día, Iván Lalinde resaltó que a ella siempre le gustó estar arreglada, verse bella e incluso, recordó una de sus frases, en las que le decía que desde las 5:00 a.m. procuraba estar lista.

Recientemente, la también actriz anunció a través de sus redes sociales que se sometería a un nuevo procedimiento estético para mejorar su apariencia física, ya que como ha bajado tanto de peso, hay piel que le “sobra” y quería eliminarla de su rostro y cuello.

‘La Gorda’ Fabiola se hizo un ‘lifting’, ‘peeling facial’, una reconstrucción de cuello y hace unas semanas mostró los primeros resultados de esos procedimientos. Sin embargo, pasado casi un mes de las intervenciones, publicó un video con imágenes del antes y después y sorprendió a sus seguidores.

La comediante de 60 años detalló que tras los primeros 26 días de su cirugía está fascinada con los resultados, ya que su rostro tuvo un cambio muy notorio, tal como ella lo esperaba.

“Cada vez que yo veo esto es increíble. Es imposible no comparar y sentirse demasiado bien”, expresó visiblemente emocionada la humorista colombiana.