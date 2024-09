La transición climática requiere un nuevo sistema económico que se adapte a los ciclos de la naturaleza: MinAmbiente Susana Muhamad

–En su intervención en la apertura de la Semana del Clima, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la ministra de Ambiente de Colombia y presidente entrante de la COP16 de biodiversidad, Susana Muhamad, se refirió a la necesidad de incluir la biodiversidad y la restauración de la naturaleza como pilares fundamentales en la transición climática y destacó que, para avanzar en ese objetivo, se requiere de un nuevo sistema económico.

“Para poder estabilizar el clima tendremos que hacer una enorme transición económica que hoy no está en el centro de la conversación sobre el clima. Hablamos mucho de emisiones, pero no hablamos de cómo vamos a detener la expansión de la producción de combustibles fósiles. Y no hablamos de eso, porque en el centro está en realidad el sistema económico», afirmó Muhamad.

La ministra hizo énfasis en los desafíos que enfrenta Colombia y su dependencia de la exportación de carbón y petróleo, en su esfuerzo por limitar la exploración de combustibles fósiles.

También se refirió a la necesidad de impulsar el tratado de no proliferación de combustibles fósiles y un marco que facilite la transición hacia economías sostenibles.

“Sin un cambio significativo en nuestra economía y en las reglas del juego, seguiremos haciendo promesas vacías. Es imperativo que hablemos de cómo detener la expansión de la producción de combustibles fósiles», manifestó.

Asimismo, destacó que el 20% de las emisiones globales son atribuibles a la deforestación y al cambio de uso de la tierra, lo que demuestra la importancia de alianzas con la naturaleza para estabilizar el clima.

“Si cumplimos el acuerdo Kunming-Montreal sobre biodiversidad podríamos contribuir en un 30% a la meta de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los dos grados centígrados», afirmó.

En este contexto, Muhamad hizo un llamado a unirse a la coalición mundial para hacer Paz con la Naturaleza, instando a todos los países a reconsiderar sus sistemas económicos y financieros para que prioricen la restauración de la vida.

Además, invitó a la comunidad internacional a participar en la próxima COP16 de biodiversidad en Cali, del 21 de octubre al 1° de noviembre, donde se espera un diálogo constructivo para abordar estos desafíos cruciales.