Asamblea de la ONU: Protestan contra Israel; delegaciones abandonaron el salón cuando Netanyahu tomó la palabra

–Foto @netanyahu). En una singular protesta contra la guerra que lleva a cabo en la Franja de Gaza, una parte de las delegaciones diplomáticas abandonaron este viernes el salón de Naciones Unidas en Nueva York, al momento en que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tomóa la palabra para dar su discurso en la 79.ª sesión de la Asamblea General.

Most diplomatic delegations have left the United Nations Hall as the Israeli Prime Minister Netanyahu begins his speech. pic.twitter.com/cdB3M0iPSv

— Quds News Network (@QudsNen) September 27, 2024