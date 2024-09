Recomendaciones de Jazz al Parque este 28 y 29 de septiembre

Este fin de semana se realizará en el Parque el Country la edición 27 de Jazz al Parque, que para este año trae a escena cuatro artistas internacionales de India, Grecia, Turquía y Estados Unidos, tres nacionales de Medellín, Popayán y Cali, y ocho de Bogotá, quienes ofrecerán una propuesta musical que gira en torno a la fusión de sonidos del mundo con el jazz. ¡Entrada libre!

Con el objetivo de promover el desarrollo óptimo de este evento, que es apto para todas las edades y que permite el ingreso de mascotas, el Instituto Distrital de las Artes – Idartesbrinda a la ciudadanía las recomendaciones para no tener ninguna eventualidad.

El ingreso

El ingreso del público general será por la calle 127. Las personas en condición de discapacidad serán direccionadas por el equipo de operadores logísticos.

Quienes lleguen en su vehículo podrán llevarlo a parqueaderos cercanos al parque como el que está ubicado en Unicentro, el Park Go, el del Tequendama Gradeco y el de Chicago Deportes.

Baños y puestos de salud

El festival cuenta con baterías de baños ubicadas al costado noroccidental del campo de polo que se podrán identificar fácilmente por la señalización instalada.

Así mismo, se encontrarán dos puestos de salud equipados para atender eventualidades, en donde se realiza una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro hospitalario si la situación lo requiere; dichos puestos de salud se encuentran ubicados en el costado occidental del escenario.

También se contará con ambulancias en caso de requerirse algún traslado.

Lo que no se permite

No está permitido el ingreso de comidas ni bebidas. Jazz al Parque contará con una zona gastronómica que tiene más de 10 restaurantes.

Se recomienda disponer de dinero en efectivo, pues no hay cajeros automáticos ni pago con tarjetas débito o crédito en la mayoría de puntos. También habrá una zona de consumo responsable de bebidas alcohólicas, con ingreso solo para mayores de edad.

No se admite el ingreso de elementos cortopunzantes ya que pueden generar riesgos para los asistentes. Así mismo, no se puede ingresar con camisetas o prendas alusivas a equipos de fútbol, tampoco está permitido instalar elementos como carpas u objetos que obstruyan la movilidad del público.

No se permite el acceso de cámaras de video o de fotografía profesionales y no está permitido la manipulación de drones durante el desarrollo del festival. De igual forma, se recomienda no asistir en evidente estado de embarazo, teniendo en cuenta las dinámicas del evento.

Organiza: Idartes

Horario: Desde el mediodía

Lugar: Parque el Country

Direccion: Av. C. 127 #11d-90