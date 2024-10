Hay que combatir las economías ilícitas y destruirlas para que no financien fuerzas ilegales: Petro

–El presidente Gustavo Petro Urrego visitó este martes a las tropas concentradas en el Fuerte Militar de Larandia, en el Caquetá, que alberga a más de 3.000 uniformados, donde les habló a los soldados y les indicó que “hay que hacer la guerra contra las economías ilícitas generadoras de violencia en los territorios”.

Los pronunciamientos los hizo el jefe de Estado al hacer referencia al informe de la agencia de la ONU sobre el fenómeno de las drogas en Colombia, el cual concluye que la guerra que se vive hoy en el país ya no tiene relación con disputas entre partidos políticos ni con ideologías, sino con el narcotráfico y la minería ilegal.

“Ese informe dice, algo que ya sabíamos, que la guerra de hoy no tiene que ver ni con el rojo ni con el azul, ni con las ideologías ni con el socialismo ni con el capitalismo, tiene que ver es con economías codiciosas, ilícitas, que se han venido construyendo”, dijo el mandatario en la visita a Larandia, donde hizo una evaluación sobre la política de seguridad en el sur del país.

En Colombia lamentablemente las economías codiciosas se propagaron en el territorio y en buena parte de la población, subrayó el mandatario.

“Hemos creído, y yo he sido partícipe de ese pensamiento, que hay que hacer una guerra contra la economía ilícita, destruirla de tal manera que no financie fuerzas armadas contrarias, tengan el nombre que tengan. Habrán observado, ya por su propia experiencia, que esas fuerzas, no como antaño, quieren exterminar un partido político o tomarse el poder en la ciudad de Bogotá. No van hacia Bogotá, su dirección es diferente”, sostuvo.

Asimismo, el jefe de Estado hizo una reflexión sobre una información del citado estudio sobre las drogas, el cual señala que la productividad de cocaína en Colombia ha aumentado porque también se ha incrementado el comercio y el consumo de cocaína en países como China, India, Australia y en el continente africano.

“El informe que les menciono es un poco deprimente, porque mientras nosotros venimos aumentando la incautación de cocaína a máximos históricos, se han sobrepasado las 700 toneladas ya entre todas las fuerzas sumadas en el mar, en las selvas, en los lugares donde se siembra la hoja de coca, sobre todo en el mar, la producción ha crecido un poco, pero la productividad se ha disparado”.

Añadió que “lo que dice ese informe es que en Estados Unidos se detiene la demanda, pero crece en la China, en la India, en Australia y en el África. Ustedes se podrán imaginar qué sucede si crece el consumo de cocaína en un país que no consumía cocaína, como la China, por 1.400 millones de habitantes hoy, o en la India, creo que tiene más que la China en habitantes hoy”, aseveró.

En ese contexto, recalcó que esta información es preocupante porque “nos afecta a nosotros, porque al aumentar el mercado pues se vuelve muchísimo más poderoso, y al estar ese mercado sustentado sobre las armas y la muerte, pues nos puede traer muchísima más violencia de la que ya hemos vivido, y que yo creo que la mayoría del pueblo colombiano no quiere más”.