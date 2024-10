Ni el Sistema Chingaza ni Bogotá se van a quedar sin agua de acá a marzo: Galán

Foto: Alcaldía de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió a declaraciones dadas desde el Gobierno nacional, en las que se indica que Bogota? se quedaría sin agua en 2025.

El alcalde Carlos Fernando aseguró que en Bogota? se han tomado todas las medidas necesarias para evitar que eso ocurra.

Además, enfatizó en que pese a que no lloviera de aquí a marzo de 2025 en Chingaza, un escenario muy poco probable, Bogota? no se quedaría sin agua.

“Hemos tomado as decisiones correctas, difíciles, pero correctas para enfrentar la coyuntura y también estamos tomando las decisiones de largo plazo para que Bogotá, no vuelva a tener una situación como esta. Precisamente hoy, el comité encargado de recomendarle al Gobierno nacional si debe decretarse o no el desastre en un caso como Bogotá, de manera unánime, ante la información que le presentó la ciudad y el Acueducto, determinó que no es necesario decretar el desastre por el caso de Bogota?”, explicó el alcalde Galán.