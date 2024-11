EE.UU: Tiroteo en celebración del Halloween en la ciudad de Orlando dejó 2 muertos y 6 heridos (VIDEOS)

–(Foto captura de Video Policía). Un balance de 2 muertos y 6 heridos dejó el tiroteo desatado por un joven en zona cercana al centro de la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, donde la gente celebraba Halloween en bares y restaurantes.

La acción del desadaptado provocó momentos de pánico que quedaron registrados en las camaras de seguridad, lo mismo en que la Policía se abalanzó sobre el tirador, dandole captura.

El tirador resultó ser un adolescente de 17 años, llamado Jaylen Dwayne Edgar. Se desconocen sus motivos, pero ya había sido detenido el año pasado por robo.

UPDATE: The Orlando Police Department has released video footage capturing the shooting incident in Downtown Orlando, along with the arrest of the suspect, Jaylen Dwayne Edgar.

See our previous post on Facebook for additional information: https://t.co/nWlMTFlNEz pic.twitter.com/37adF1Bxzb

— Orlando Police (@OrlandoPolice) November 1, 2024