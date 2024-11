IDEAM alerta por avance de Tormenta Tropical “Rafael” por el Caribe con probabilidades de convertirse en huracán con efectos sobre los 7 departamentos de la Costa

–(Ilustración IDEAM-zona afectada). La Depresión Tropical Dieciocho ha sido elevada a la categoría de tormenta tropical con el nombre de “Rafael”. El ciclón mantiene su desplazamiento hacia el norte, alejándose del país a aproximadamente 16 km/h, con alta probabilidad de alcanzar la categoría de huracán durante el martes en la noche o miércoles en horas de la madrugada, notificó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.

Como consecuencia de ello, aún es probable la ocurrencia de lluvias en la zona marítima del Caribe colombiano, así como en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, posibilidad de lloviznas dispersas en la zona insular.

Teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas y marítimas pronosticadas, se establece alerta de AVISO en la zona oriental (La Guajira), y el área insular (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y alerta de ALISTAMIENTO para la zona central y occidental (incluyendo el litoral de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba

y golfo de Urabá).

Actualmente al occidente de la cuenca Caribe la Depresión Tropical 18 ha aumentado su categoría a Tormenta Tropical Rafael, la cual se encuentra influenciando el flujo de los vientos en la zona, estos predominan de dirección sur-suroeste, principalmente frente a las costas del litoral centro y sur del Caribe colombiano, con velocidades que oscilan entre 15 y 30 nudos (27 a 56 km/h), en consecuencia, la altura significativa del oleaje máxima con valores entre los 2.0 y 3.0 metros, en las áreas marítimas del litoral central y sur. Este sistema también ha favorecido el

desarrollo de tiempo lluvioso en la cuenca, particularmente en vecindades del litoral norte.

Por lo anterior, se mantiene el nivel de alerta de ALISTAMIENTO para el litoral central y sur, y para La Guajira y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se mantiene el nivel de AVISO. En particular, se resalta que existe probabilidad de que se presenten condiciones de tormenta tropical en las vecindades de las Islas Cayo del Norte durante las próximas horas.

• Se espera que la Tormenta Tropical Rafael propicie el desarrollo de oleaje anómalo proveniente del suroeste, especialmente en las zonas marítimas de sucre hasta magdalena, pudiendo afectar la zona costera, por lo que se recomienda especial atención al desarrollo de las condiciones marítimas en estos sectores.

• Existe probabilidad entre ligera y moderada de que se presenten condiciones de tormenta tropical en las Islas Cayo del Norte, más concretamente en las vecindades de los Bancos Serranilla y Bajo Nuevo, durante las horas de lanoche de este lunes 4 de noviembre, por lo cual se recomienda contante monitoreo del desarrollo de las condiciones meteorológicas que puedan potencialmente causar afectación en la zona.

• Se invita a la comunidad marítima a estar atentos a los diferentes pronósticos y comunicados de las entidades con respecto a la tormenta tropical Rafael, la cual se encuentra en el occidente del Mar Caribe lo cual propiciará precipitaciones sobre el Caribe colombiano, se sugiere mantener medidas de seguridad en actividades náuticas y movilización de embarcaciones que se encuentran en la zona, de acuerdo con las disposiciones de la autoridad marítima local.

• La Autoridad Marítima Nacional a través de las Capitanías de Puerto informarán sobre las posibles limitaciones y medidas adicionales para la seguridad en el desarrollo de las actividades marino costeras.

INFORME DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE EE.UU

