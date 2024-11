Victoria de Trump: Los memes elogian al nuevo rey y “bombardean” a Kamala Harris y a Joe Biden, los perdedores

–(Captura de video redes). Tras el triunfo en las elecciones de este martes, que lo convierte en el 47.º presidente de EE.UU., cargo que asumirá el próximo 20 de enero, Donald Trump movió las redes sociales. Una verdadera oleada de memes sacudió estos espacios. Burlescos o no, en ellos los internautas elogian al magnate y atacan sin piedad a Kamala Harris y a su mentor Joe Biden.

Trump, R.F.K., Jr., Elon Musk, Tulsi Gabbard, Joe Rogan and Pnut the squirrel team up to crush the deep state. pic.twitter.com/wXYXwAeoI2 — Fred Jelly Beans ?? (@FredJellyBeans) November 5, 2024

Muchas imágenes se refieren a los derrotados como “basura”. Así, ejemplo, Trump conduce un camión recolector, pintado como la bandera del país, con la inscripción “Limpiando 4 años de basura”.

Time to VOTE YOU OUT ????????? pic.twitter.com/f9JC5x8F86 — The_Bayou_Boy (@_The_Bayou_Boy) November 5, 2024

En otro meme, Trump aparece con un chaleco de obrero sosteniendo bolsas de basura con fotos de Harris y Biden.

Además, otro usuario de redes sociales ironizó sobre el discurso del expresidente, que dijo que Harris fue la peor vicepresidenta. “Kamala, estás despedida, lárgate de aquí”, grita Trump, ‘tirando’ en el video a su rival demócrata.

Internautas también interpretaron en una imagen la frase “los tipos duros no miran atrás en las explosiones”, al colocar a Donald Trump junto con sus partidarios, multimillonario Elon Musk y excandidato presidencial, Robert F. Kennedy Jr.

En otra imagen, Trump y Musk asisten a la ‘ceremonia fúnebre’ del Partido Demócrata. Cabe destacar que los republicanos obtuvieron la mayoría de los escaños en el Senado estadounidense y podrían establecer el control en la Cámara de Representantes.

Y en esta foto, creada por la inteligencia artificial (IA), Trump se presenta como el superhéroe ‘Capitán América’.

Vote for captain America!! pic.twitter.com/g4jloTjVtl — Bearded Saint | ? (@BeardedSaint93) November 5, 2024



“De humilde trabajador de McDonald’s al presidente de EE.UU. en un par de semanas”, ironizó un usuario sobre una acción de la campaña electoral de Trump.

From a lowly McDonald’s worker to POTUS in a couple of weeks. God bless the USA.

Land of the free, home of the brave. pic.twitter.com/DPr2EsQLeA — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) November 6, 2024

Un internauta comparó la desafortunada caída de una mujer con la campaña electoral de la vicepresidenta estadounidense.

Kamala Harris presidential election campaign. ??pic.twitter.com/MHCEJznbxO — HumanDilemma (@HumanDilemma_) November 5, 2024



“Es la primera vez que ‘Los Simpson’ se equivocan”, destacó una persona, refiriéndose a la capacidad de la serie de hacer predicciones en sus episodios.

This is the first time The Simpsons were wrong? pic.twitter.com/0wyRptet8U — kira ? (@kirawontmiss) November 6, 2024

Otro meme creado con la IA muestra a la vicepresidenta huyendo de una ola roja con la inscripción “Trump”.

Además, muchos usuarios notaron que Kamala Harris no ha publicado nada sobre el desarrollo de las elecciones, y uno de ellos supuso cómo la política pudo haber pasado la noche, luchando con la decepción.

“Kamala esta noche después de perder”, reseña la inscripción de otro meme, mostrando a un personaje con el uniforme de McDonald’s.

Kamala tonight after she loses pic.twitter.com/LWnX5imK1J — Aria Israr (@WallStCuriosity) November 5, 2024

La IA ayudó a los bromistas a imaginar el día de la ‘coronación’, de Donald Trump.

Y así, según internautas, Kamala Harris saldría de la Casa Blanca tras la toma de poder del Trump.

“No había visto a un hombre vencer a una mujer tan mal desde los Juegos Olímpicos”, se burló otro usuario, al crear un meme con Ryan Gosling.



Asimismo, usuarios imaginaron cómo podría ser la reacción de los partidarios de Trump a su victoria.

You deserve this.pic.twitter.com/uTgwvLJVO8 — Kamala is Corrupt (@TonyMontana5309) November 6, 2024



Y también la reacción de los liberales estadounidenses.

?? LIBERALS RIGHT NOW pic.twitter.com/1WqJ4o30WF — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 6, 2024

Mientras, el candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, también se ha convertido en un héroe de los memes. “¡Eso es todo, amigos!”, dice el político estadounidense, imitando a los personajes de ‘Looney Tunes’.

That’s all folks!!!!

Make sure you clean the plane and fuel it up before you leave parked on the runway.

? pic.twitter.com/4ATfFqLXWC — Majestic Abyss (@majesticabyss) November 6, 2024

(Con información de RT y redes).