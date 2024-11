Esto debes saber de la segunda convocatoria de Jóvenes a la E 2024

Imagen: Atenea.

Hasta el 24 de noviembre de 2024, los jóvenes residentes en Bogotá y en el municipio de Soacha podrá hacer parte de la segunda convocatoria Jóvenes a la E, que entregará las becas a sus bachilleres, gracias a una alianza con ese municipio para carreras relacionadas con seguridad alimentaria.

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), lidera esta convocatoria que busca ofrecer oportunidades de educación superior para jóvenes de la ciudad y del vecino municipio.

El director de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra, anunció en esta convocatoria se otorgarán más de 5.000 becas, lo que representa una inversión superior a los 250 mil millones y las inscripciones estarán abiertas del 18 al 24 de noviembre. Durante esos días los aspirantes de Bogotá podrán subir sus documentos y escoger hasta tres opciones de carrera a las que aspiren ingresar, de la que una podrá ser financiada con una beca de la administración distrital. Los aspirantes de Soacha deben presentarse a carreras del sector señalado.

Esto es lo que debes saber de la segunda convocatoria de Jóvenes a la E 2024 Bogotá y Soacha:

1. ¿Qué es Jóvenes a la E?

Es un programa que promueve el acceso y la permanencia en la educación posmedia (educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano) de los bachilleres de Bogotá y de los municipios que hacen parte de la Región Metropolitana.

2. ¿A cuáles beneficios accedo si resulto beneficiario/a del Programa?

Si la postulación fue aprobada en la segunda convocatoria del programa para acceder a la educación superior en programas técnicos profesionales, programas tecnológicos o programa universitarios, la Agencia Atenea transferirá directamente a la Institución de Educación Superior el valor de la matrícula semestral de la carrera en el que quede seleccionado el beneficiario y haya formalizado su beneficio.

Adicionalmente, las y los beneficiarios recibirán un apoyo económico durante cada uno de los períodos de formación que promueva la permanencia en los estudios. Este apoyo económico equivale a un (1) salario mínimo legal vigente (o según el monto indicado en el lineamiento operativo de la convocatoria) y su entrega será por una vez en el período de formación.

La financiación no conduce a ningún tipo de endeudamiento, ya que, el programa no opera bajo esquemas crediticios, no obstante, requiere de la realización de una pasantía social por parte de los beneficiarios.

3. ¿Cuándo abren y cierran las inscripciones de la segunda convocatoria de Jóvenes a la E?

Desde el 18 y hasta el 24 de noviembre de 2024 estarán abiertas las inscripciones para la segunda convocatoria del Programa en su línea de admisión general. Respecto a la línea de fortalecimiento de instituciones de educación superior oficiales, las y los aspirantes deben atender a los calendarios de admisión de las universidades públicas (Universidad Nacional Universidad Pedagógica) y seguir los procesos de inscripción indicados por estas. Posteriormente, Atenea publicará el lineamiento operativo describiendo el proceso de postulación de los jóvenes de estas instituciones al Programa.

4. ¿Puedo seleccionar más de un programa para tener mayor posibilidad de ingreso?

Puedes seleccionar tres opciones: un programa universitario, uno técnico profesional o una tecnología y, para la tercera opción, podrá seleccionar un programa libremente en alguna de los tres niveles (técnico profesional, tecnológico y universitario) por lo que el aplicativo le permitirá finalizar la inscripción si selecciona los tres programas requeridos.

5. Me inscribí y no me confirmaron que haya quedado inscrito/a.

Al finalizar correctamente el proceso de inscripción a la segunda convocatoria del programa “Jóvenes a la E”, la plataforma generará un documento en formato PDF con el resumen de su inscripción que podrá descargar, así mismo, remite un correo electrónico al aspirante indicando que su inscripción fue correcta. Por lo anterior, aquellas personas que no recibieron el mencionado correo de confirmación no culminaron exitosamente este proceso de inscripción o no diligenciaron adecuadamente su correo electrónico.

6. Finalicé la inscripción, ¿Qué pasos debo seguir?

Una vez cierre el período de inscripciones, se surtirá el proceso de selección de los aspirantes de acuerdo con los criterios establecidos en el lineamiento operativo de la convocatoria del Programa, por lo que se deberá estar atentos/as a la publicación de resultados y proceso de formalización del beneficio en caso de resultar elegible.

7. ¿Dónde puedo consultar los resultados?

A partir del 20 de diciembre de 2024, ingresando con el usuario y contraseña creados al momento de la inscripción podrá consultar los resultados de los aspirantes seleccionados.

8. Consulté los resultados del Programa y soy elegible: ¿Cuál proceso debo seguir?

El proceso para formalizar el beneficio implicará que las instituciones de educación superior se pondrán en contacto con las y los elegibles, quienes deberán suministrar los documentos que estas soliciten, por lo que se deberá estar atenta/o a los teléfonos registrados y correo electrónico. Así mismo, Atenea podrá remitir instrucciones al correo electrónico de los elegibles para realizar este proceso.

9. ¿Qué puedo hacer si olvidé la contraseña y no puedo consultar los resultados?

Al momento de iniciar la sesión con su usuario (https://sicore.agenciaatenea.gov.co/#/login) podrá visualizar en la parte inferior la opción “recuperar contraseña”, diligencie los datos requeridos y a su correo electrónico será enviado un enlace para restablecer la contraseña. Verifique la bandeja de correos no deseados o spam.

10. ¿Cómo puedo cambiar mi correo electrónico en el aplicativo de Atenea?

Ingresa con tu usuario y contraseña al módulo de la hoja de vida, luego dirígete a la sección “Datos de contacto“ y allí encontrará la opción “actualizar cuenta de correo”; siga las instrucciones dadas.

11. Si diligencié incorrectamente un dato pero ya finalicé la inscripción, ¿Puedo corregirlo?

Las y los aspirantes podrán actualizar los datos del módulo de la hoja de vida hasta el cierre de la convocatoria, momento en el cual se guardará de manera definitiva la información que será utilizada para los fines de habilitación y selección de aspirantes. Así las cosas, cualquier cambio en la información que se realice posterior al cierre de la convocatoria de no será tenida en cuenta para los procesos requeridos en esta. Así mismo, una vez las y los aspirantes finalicen su inscripción no podrán modificar los programas académicos seleccionados.

12. ¿Qué puedo hacer si en los resultados aparezco como elegible en una modalidad que no seleccioné?

Hay que recordar que el otorgamiento del beneficio se realizó sobre los programas seleccionados por los aspirantes en el momento de su inscripción. En caso de que se presente alguna inconsistencia, agradecemos escribirnos a través de los canales oficiales de atención al ciudadano https://agenciaatenea.gov.co/atencion-y-servicios-la-ciudadania y a donde deberá remitir la confirmación de la inscripción generada al final de este proceso o el correo electrónico que resume esta confirmación.

13. ¿Es posible cambiar el programa en el cual fui seleccionado/a?

No es posible cambiar la selección, pues la asignación de beneficios se realizó a partir de los/las jóvenes inscritos/as en cada uno de los programas. Por esto no se puede cambiar de programa o nivel de formación (técnico profesional, tecnología, universitario). En todo caso, los cambios de rutas de formación se encuentran descritos en el Manual Operativo del Programa y deberá atender por tanto las disposiciones allí descritas, para lo cual será necesario formalizar el beneficio en el programa en el que resultó elegible y adquirir la calidad de beneficiario de Jóvenes a la E.

14. ¿Cuáles pasos debo seguir si resulté elegible con el Programa “Jóvenes a la E”, pero estoy adelantando un proceso de inscripción/admisión en otra institución?

“Jóvenes a la E” financiará única y exclusivamente el programa en el cual la persona resultó seleccionada, es decir, si resultó admitido/a en otra institución y/o programa a través de su proceso de admisión específico, “Jóvenes a la E” NO financiará esa ruta de formación.

15. ¿Qué sucede con los/las jóvenes que hayan resultado elegibles, pero se encuentran adelantando de antemano un programa de educación superior?

Una de las condiciones para inscribirse en la segunda convocatoria es que si en el último año realizó un programa técnico profesional o tecnológico ya debe estar graduado, o estar en etapa práctica del SENA. Por el contrario, no podrán participar personas que estén cursando programas universitarios. Recuerde que el incumplimiento de los requisitos o la inconsistencia en la información dará a lugar a la anulación de todo el proceso.

16. ¿Qué significa ser elegible?

Significa que la o el aspirante obtuvo un puntaje de selección suficiente para acceder a uno de los cupos en alguno de los programas en los que realizó su inscripción. Al resultar elegible la o el aspirante tendrá que adelantar el proceso de formalización del beneficio en su completitud y según las fechas establecidas por Atenea y la Institución de Educación Superior para adquirir la calidad de beneficiaria(o).

17. ¿Qué significa estar en lista de espera?

Significa que la o el aspirante obtuvo un puntaje de selección muy cercano al puntaje obtenido por el último elegible en el programa en el que se realizó la inscripción y de la localidad de residencia. Teniendo en cuenta esta cercanía, si algún(a) elegible no formaliza su beneficio su cupo, este se asignará a las personas que estén en lista de espera conservando en todo caso el orden dado por el puntaje de selección y la localidad de residencia.

18. ¿Qué significa ser no elegible en el (los) programa(s) inscritos?

Significa que la o el aspirante no obtuvo un puntaje de selección que le permitiera acceder a uno de los cupos ofertados ni para estar en lista de espera, por lo que, le invitamos a participar en próximas convocatorias de acceso a programas de educación posmedia de la Agencia Atenea.

19. ¿A dónde puedo remitir las inquietudes sobre el programa Jóvenes a la E y la convocatoria en curso?

Remita su solicitud a través de los canales de atención a la ciudadanía disponibles en este enlace https://agenciaatenea.gov.co/atencion-y-servicios-la-ciudadania, no olvide suministrar todos sus datos y describir puntualmente su solicitud.

20. ¿Por qué no figura en el aplicativo el programa que deseo estudiar?

Algunas instituciones de educación superior en el marco de su autonomía definieron unos puntajes mínimos en las pruebas Saber 11 (antes ICFES) como requisito de admisión de tal forma que, si tu puntaje no corresponde con lo solicitado por la institución de educación superior, no se habilitará este programa; estos requisitos adicionales de admisión pueden ser consultados en el documento “Lineamiento Operativo de Aspirantes”.

21. ¿A qué se refiere con examen para la validación del bachillerato?

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES realiza una prueba por solicitud de los interesados para validar y obtener el diploma de bachiller cuando la persona no lo obtiene por medio de un colegio, así que, si este es su caso, debe responder afirmativamente en la pregunta correspondiente en el aplicativo. Le recordamos que esta prueba es distinta a la prueba Saber 11.

22. ¿Puedo participar si obtuve mi bachillerato en un municipio aledaño a Bogotá?

De acuerdo con los requisitos mínimos de participación establecidos en el lineamiento operativo de la convocatoria de “Jóvenes a la E”, podrán participar jóvenes bachilleres de un colegio ubicado en Bogotá o Soacha o que hayan presentado en Bogotá o Soacha la prueba para la validación del bachillerato que realiza el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES.

23. ¿Cómo me puedo postular por medio de la línea de fortalecimiento con las instituciones de educación superior públicas?

Para la línea de fortalecimiento, las instituciones de educación superior públicas determinarán el calendario y mecanismo por medio del cual se podrá participar en la convocatoria de “Jóvenes a la E”. Para ello, sugerimos estar atenta/os a la página web las instituciones oficiales y seguir los procesos de admisión contemplados por estas. En esta línea participan la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

24. Tengo 28 años en este momento, sin embargo, cumplo 29 años próximamente. ¿Puedo participar?

Debe tener en cuenta que este requisito debe cumplirse al cierre de la convocatoria. Si resulta elegible y cumple los 29 años no generará ninguna afectación en la formalización del beneficio.

25. Fui elegible en el Programa Jóvenes a la E en alguna de sus convocatorias previas, pero nunca formalicé mi beneficio ni inicié mis estudios, sin embargo, el aplicativo está bloqueando mi inscripción. ¿Qué puedo hacer?

Atenea debe confirmar su estado en el programa, por lo que lo(a) invitamos a elevar su solicitud a través de los canales de atención disponibles en este enlace: https://agenciaatenea.gov.co/atencion-y-servicios-la-ciudadania no olvide diligenciar sus datos completos para realizar la validación correspondiente.

26. Si fui beneficiario en algún momento de los fondos para acceso a educación superior adelantados por la Secretaría de Educación del Distrito o de Jóvenes a la E, pero no finalicé mi proceso de formación ¿puedo participar?

No. Independientemente de que no haya culminado su proceso académico si usted formalizó su beneficio no puede participar, en la medida en que ya obtuvo una financiación de la administración distrital para el acceso a educación superior.

27. ¿No puedo empezar mis estudios en este momento, puedo aplazar/reservar/conservar el cupo?

Sí, es importante mencionar que de acuerdo con el manual operativo del programa “Jóvenes a la E” deberá realizar el respectivo proceso de formalización del beneficio que establezca la Agencia Atenea y solicitar a la institución en la que resultó elegible (una vez finalice el proceso de formalización) que desea aplazar el semestre.

28. ¿Cuándo son las próximas convocatorias?

Le invitamos a consultar periódicamente la página web de la Agencia Atenea, así como las redes sociales de esta en donde se hará pública la información relacionada con futuras convocatorias.