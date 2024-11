Los trinos de Petro: Niega que vaya a tener un hijo y reitera que no pretende la reelección; “el 7 de agosto me iré contento del Palacio…”

–Tras sostener que “quien aprobó la reelección no fui yo. Yo voté en contra”, el presidente Gustavo Petro reiteró que no pretende reelegirse y de paso desmiente que vaya a tener un hijo.

Lo hizo a través de su cuenta en X, en donde avoca otros temas. “Cuando decidieron suspender esa política después de dos reelecciones: Uribe y Santos, fué Santos”, precisó Petro.

“El gobierno nacional no presenta ni apoya ninguna fórmula de reelección. El 7 de agosto me iré contento del Palacio, bastante contento si he reducido la pobreza en Colombia”, puntualizó y cerró este asunto afirmando:

“Así que, como el trino que dice que voy a tener un hijo, después de 14 años de hacerme una vasectomía, el que habla de la reelección de Petro, no es sino una Fake News, que me hace reír”.

Otros temas:

EL RELUTAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS

El reclutamirnto forzado de niños y niñas es un delito execrable. Muestra no sólo la debilidad del grupo violento al que nadie se junta por su propia voluntad, solo de manera forzada, sino que están dispuestos a usar a los niños como escudos humanos en los combates contra el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2024

A QUIENES LO PONEN DE COCO”

Así es como asustan a cualquier parroquiano conmigo, solo porque no quieren que se eleven lo salarios, para poder ganar más, o que no bajen las tarifas de los servicios solo para ganar más, o que no haya pensiones para viejos, solo para ganar más. pic.twitter.com/f4ZZQ7Cv6y — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2024

LA ECONOMIA COLOMBIANA, SEGÚN EL DANE

Así reaccionó Petro al último informe del DANE sobre el comportamiento de la economía:

Colombia crece. Hemos crecido más del 10% real en un año en la agricultura. ¡Es como si fuera la economía china!

Crece el trabajo y la generación de riqueza en el mundo rural, precisamente donde había más pobreza.

Colombia volvió a ser cafetera y no carbonera, que es la distancia entre la vida o la muerte.

Crece también el turismo extranjero y nacional. El turismo sobrepasa las divisas que consigue el carbón

Crece la industria no vinculada al petróleo

Decrece el carbón y el petróleo por la caída de los precios internacionales, pero superamos ese vacío con mucha más agricultura, turismo e industria, y por eso, Colombia crece y crece el trabajo.

Solo falta impulsar la construcción y el mejoramiento de viviendas, y para ello, el Banco de la República debe bajar la tasa de interés real.

Solo falta impulsar más aceleradamente a Ecopetrol hacia la generación de energías limpias.

Estamos en plena transición de una economía extractivista fósil basada en el carbón y el petróleo, con baja productividad y bajos niveles de trabajo, hacia una economía productiva basada en la agricultura y la industria y en transito hacia la descarbonización, que es el verdadero objetivo de la política económica de hoy.

Colombia crece, crece el trabajo productivo, crece la riqueza social, crece la paz.

Cumplimos ¡Palabra que sí!

EL ESCANDALO DE CORRUPCIÓN DE CENTROS POBLADOS

Estafaron a la nación no solo con centros poblados, sino en la compra de computadores destinados a los niños, entre 2020 y 2022.

Compraron 30.000 computadores para los niños de marca oscura y con fallas.

Uno de quienes aparece en el proceso de compra. aparece, tambien, bailando con una senadora de extrema derecha.

GASIFICADORA PROPIA ANUNCIADA POR EL PRESIDENE DE ECOPETROL

La gracia de tener una regasificadora casi pública es que no se puede especular con el precio del gas importado, que en los últimos dos años ha sido fuente de altas tarifas de energía eléctrica.

En 10 meses, @ECOPETROL_SA tendrá su propia regasificadora. Este proyecto estratégico convertirá gas natural licuado en gas listo para su distribución, reduciendo la dependencia de importaciones y estabilizando el precio interno. Además, generará empleo y posicionará a Colombia… pic.twitter.com/GMYjXjVY8j — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) November 17, 2024

INESPERADA DEFENSA DEL GRAN OPOSITOR URIBE VELEZ

En el foro de nuestros candidatos sobre el Futuro Energético de Colombia, algunos asistentes trataron de empezar el coro “Fuera Petro”, les dije: “Aquí no, aquí debemos mirar para arriba y para adelante”. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2024

CRISIS ENERGÉTICA Y ENERGÍA PARA ECUADOR

Contrario a quienes se dedicaron a lanzar campañas sobre el supuesto desastre en nuestro sistema energético, buscando especular con los precios del gas y en contra de los consumidores colombianos, anuncio hoy, que reiniciamos exportaciones de energía eléctrica al Ecuador.

Ecuador sufre de una gran crisis energética que afecta la vida del pueblo hermano. Ayudaremos al pueblo ecuatoriano con nuestra fortaleza energética

LOS “ZURDOS” EN CUMBRE DEL G20 EN RÍO

Hoy más que nunca: Unidad. pic.twitter.com/CUduy1tXFX — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2024

Unir a América Latina en pos de su dignidad Se habla de tú a tú con América Latina, y no se impone nada. Se habla alrededor de la prosperidad social, contra el hambre, y por las energías limpias. Se puede construir el pacto de las américas, en base a la igualdad y la dignidad. pic.twitter.com/B2hQhsVbfz

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 18, 2024

TRINA LA MANDATARIA DE MEXICO

América Latina unida. Nos encontramos con nuestros amigos los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Chile, Gabriel Boric Font, y Colombia, Gustavo Petro Urrego en la Cumbre de Líderes del G20. pic.twitter.com/Kl6vChJhQT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2024

LULA DA SILVA

Y BORIC DE CHILE