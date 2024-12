El trino 2 de Petro sobre Ricardo Bonilla: “Han elegido por unanimidad en el CNE a Prada, mi perseguidor, adelantan el golpe de estado y el pueblo debe prepararse”

–Una de las notas más extensas que se haya publicado en X, fue la que escribió este miércoles el presidente Gustavo Petro y que titulo “Trino sobre Ricardo Bonilla, parte II”, en defensa del ahora exministro de Hacienda y que finalizó diciendo que mientras tanto “han elegido por unanimidad en el CNE a Prada, mi perseguidor, adelantan el golpe de estado y el pueblo debe prepararse”.

Este es el texto del escrito del mandatario:

La práctica de los cupos indicativos o auxilios parlamentarios se ha repetido por años, desde que la denuncie en el año 2001, y aunque declarados inconstitucionales por la Corte mucho tiempo después de mi debate, siguieron haciéndose bajo su designio las leyes de Colombia: por eso los narcos han hecho leyes, pues solo necesitan dinero para ello, por eso los asesinos de su propio pueblo han hecho leyes, por eso la corrupción ha matado tanta democracia y tanta gente.

Todo ministro de hacienda ha sido chantajeado y extorsionado, desde el congreso. El congresista también cree que es normal, que es obvio pues así se ha hecho siempre la política, dicen. Es decir que la política colombiana es inconstitucional y delictiva.

Solo la prensa ha mirado el caso ahora, sin pruebas que no sea de funcionarios de Duque y la oposición porque aparecen, creen, en el ministerio de la izquierda y acusan a funcionarios que no se roban un peso y solo quieren el bien para Colombia pero no son serviles de los propietarios de esa misma prensa que los acusa. En parte la prensa tiene razón porque la prueba no la lanza la funcionaria Benavides; a quien respeto, sino Olmedo que viene de la misma izquierda y de Colombia Humana, y quien no se hizo respetar por deshonesto.

La corrupción no tiene ideología, es hija de la codicia, que domina el poder del mundo y el corazón de mucha gente incluso pobre, y mata la vida, porque es su principal enemiga.

La verdadera política, la real, hecha sin constitución y sin legalidad, es clandestina como todos los delitos, y no se analiza en la prensa ni se denuncia aún si ocurre en todos los gobiernos que no han sido de la izquierda, es decir en todos, donde la impunidad ha sido ley; hasta que unos congresistas que fueron del M19, la denunciaron, denunciando los cupos indicativos con presupuesto a manos llenas por el voto de los congresistas, o cuando denunciaron las ejecuciones de miles de jóvenes hechos no solo por unos pollos o unos ascensos sino para que se aplaudiera la política de la seguridad mal llamada democrática de su “führer”, o cuando denunciaron las alianzas clandestinas de congresistas con el narcotráfico paramilitar, o cuando por hacer esas denuncias nos “chuzaron” los teléfonos, desde presidencia o nos llamaron, también desde presidencia terroristas, e hicieron exiliar a nuestra familias, denuncias que hicimos porque quebraban nuestro pacto de paz: la constitución de 1991, y porque solo hemos querido democracia, libertad y dignidad para Colombia y su pueblo.

Ahora con una enorme doble moral. nos sindican de hacer lo que denunciamos y olvidan que guardaron en la prensa las denuncias nuestras y guardaron los procesos penales en la fiscalía arrodillada por su cúpula al paramilitarismo que nos buscaba para asesinarnos. Doble moral porque hasta llegaron a acusarme de “chuzar” magistrados, olvidando quien lo hizo y, socarronamente guardaron silencio o se burlaron cuando les mostré quien chuzaba y con qué, al denunciar como presidente de la república sus Pegassus amados, y demostré como nuestros gobiernos oligárquicos se arrodillan a gobiernos extranjeros y permiten que nuestras vidas de colombianos corran bajo los designios de gente extraña a nosotros y extranjeros con poder, gentes que nos ponen visas, o nos cobran sobre intereses a nuestra deuda pública mal habida que enriquece a ricos pero nos empobrece a todos. Olvidaron la bandera y la lucha de Bolívar.

Ahora bien, ¿por qué persiste esa práctica ilegal e inconstitucional?

Es por esa deuda externa mal habida, es por un neoliberalismo fundamentalista que impone las altas tasa de interés en beneficio de banqueros y fondos de capital extranjeros, que los ministros de hacienda, deseosos de trabajar en la banca multilateral extranjera o en las universidades privadas de los gringos, se sienten obligados a cumplir, la agrandan sin necesidad para financiar los negocios de los banqueros, y sacrifican a sus propios pueblos con quienes no tienen compromiso.

Siempre saben que si no se pagan las deudas a la banca financiera, privada o pública, a los fondos de capital de los países poderosos, no solo se quedan sin puesto sino que envían el país a la ruina total, quebrando a sus propios bancos y banqueros, y, también, a su pueblo. Condenan a la quiebra a las más grandes y pequeñas empresas y al pueblo al hambre, porque no agrandar la deuda o no pagarla es el mayor delito hoy del mundo.

Por eso es extorsionable un ministro de hacienda. Confunden hoy el extorsionado con el extorsionador para confundir al pueblo.

El delito mayor del mundo no es matar bebés con bombas, ni la prensa nacional lo considera un delito, ponen a quienes denunciamos ese genocidio como si fuéramos terroristas, en el eje de mal, decía la periodista candidata. Pero no pagarle la deuda a quienes financian el lanzamiento de bombas contra niños si es el peor delito mundial y, si no se paga a los dueños de la deuda externa, se hace matar a otros niños por millones, de hambre a través de castigos inhumanos como el bloqueo económico.

A la banca y los fondos de capital se les paga o se les paga. Así quedó entrampado Tsipras y la izquierda de Grecia: el movimiento Siriza, así se desilusionó el pueblo griego que votó por la izquierda para salir de su ruina y su sobre endeudamiento y no votó más por ella, y casi cae en manos del fascismo que los asesinó en la segunda guerra mundial. El fantasma de Tsipras ha perseguido mi gobierno.

Solo vean la película en Netfix “A puertas cerradas” de Kosta Gavras, el gran director que la hizoy que muestra la perfidia de los fondos de capital contra el pueblo trabajador griego, su juventud, y su gobierno. Ya, el gran director greco/francés, había hecho una obra de arte con” Zeta”, donde paramilitares enviados por la dictadura griega asesinan los líderes de izquierda griegos.

Han hecho lo mismo en Colombia, tambien con paramilitares y tambien con trampas financieras, tratan de asesinar otra vez a los de izquierda y a los trabajadores, y se burlan del voto del pueblo si ese voto no votas por ellos sino por trabajadores y campesinos, trapean la constitución en Colombia, y mientras lo hacen, nos acusan a nosostros de querer violarla, cuando fuímos nosotros, los del M19 quienes la hicimos, con otros y otras gentes decentes y con la política decente, y la defendímos y defendemos así nos quieran pintar ahora de indecencia.

A mi ministro de hacienda, y a mí, nos han hecho la misma encerrona que a Tsipras y nos han entrampado. “Si no da auxilios a nuestra comisión interparlamentaria de crédito público, le dicen al ministro, no hay créditos para pagar la deuda, afirman”. si no hay ayuda a parlamentarios, no hay ley de financiamiento, y entonces, sale un presidente del senado, con orgullo de oposición, a decir sin decirlo, que se arruinará el país; pero no votará la ley que reactivaría la economía, porque le rebaja los impuestos a todas la empresas y a toda la clase media, y no le sube IVAs al pueblo, lo verí la ciudadanía si leyera el proyecto de ley hecho por Ricardo Bonilla, pero la prensa, el proyecto ha sido presentado al congreso pero no se quiere discutir, y la prensa no lo analizan, esperando el colapso económico, para darle fuerza al golpe.

buscan el golpe porque no quiero ser presidente de los ricos, sino de la gente sencilla que estudia y que trabaja y que tiene sueños y no mata ni traquetea y que es la mayoría de Colombia. No quieren un presidente caminante por la geografia de la miseria y el dolor sino un cumplido socio de los clubes sociales de quienes todo lo tienen. Y Bonilla y yo mismo no le gustamos al presidente del congreso. olvidando él mismo que fue testigo presencial el desastre de Carrasquilla, el ministro de Duque, que quizo ponerle impuestos al pueblo trabajador y pobre, y quiso enriquecerse con el agua potable que no llegó a los niños y murieron por desnutrición en la Guajira, Cepeda prefirió acompañar al ministro de hacienda que hizo estallar a la sociedad entera, ese mismo llamado experto por la prensa tradicional, a quien la señora Benavides sirvió, ese que si no fué denunciado.

quieren un golpe para que vuelva un gobierno como el de Duque y no uno de los jovens de los barrios, de los trabajadores de las fábricas y de los campesinos

Cepeda, el presidente del senado, antes que ponerle el impuesto a los más ricos de los ricos; le aterra más, que le suban los impuestos a las apuestas de suerte y azar, de cuyos empresarios es amigo, le aterra si es a dueños extranjeros de petroleras y carboneras, que envenenan la atmósfera del mundo llevándonos a la extinción, y que deben indemnizar con sus impuestos para pagar la transición a las energías limpias y salvar la vida del planeta y reactivar nuestra economía descarbonizándola, como es imperioso en el mundo; y más, aún, no le gusta si se les suben los impuestos a los más ricos de los ricos que heredan sus riquezas o cobran dividendos por billones, desfinanciando la producción y el comercio. Eso es ser conservador dice, olvidando la doctrina social cristiana de la iglesia católica y su encíclica antes famosa y olvidada hoy, por los mismos seguidores que se dicen creer en Jesús y la Virgen María pero que han transformado lo sagrado en mercado, y han cambiado su Dios por el mercado.

Hoy Cepeda, el presidente del senado, tiene una bonita forma de desmentirme: solo hay que ver si antes de la elección en el consejo electoral, después de la renuncia de su presidente y prevaricador, Lorduy, el golpista y presunto acosador sexual, y antes que algunos pretendan elegir a mi perseguidor político uribista, el señor sindicado Prada, quien inconstitucionalmente ha ejercido como mi juez, decide aceptar la renuncia de Lorduy, el sindicado de acoso sexual por una colega del mismo Cepeda. ¿Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras a delinquir contra el presidente de la República, Lorduy el que quitó por decreto por él orgullosamente leído, el fuero constitucional al presidente y olvidó, o nunca leyó, que un presidente no puede ser investigado por autoridades administrativas como reza la convención americana de derechos humanos y la misma constiución? ¿ Cepeda aceptará la renuncia de Lorduy, o dejará que un Prada, perseguidor político del actual presidente, presida el llamado arbitro electoral, hoy convertido en juez inconstitucional del presidente por designio de Uribe y Vargas Lleras?

Algunos jueces hoy esperan ser árbitros de la cámara de comercio y recibir grandes fortunas, si el camino que abrieron al quitarle el fuero presidencial al primer presidente de izquierda , se concreta; un Vargas Lleras lo trata de garantizar y pagar los favores desde la presidencia de la corte arbitral de la cámara de comercio. Que triste que el comercio no se subordine a la justicia y ocurra lo contrario.

Si los nietos de un gran presidente triunfan esta vez detendrán el cambio en Colombia, movidos por la codicia y el sectarismo de quienes odian tanto a la izquierda como quienes la asesinaban por miles frente a sus propios hijos, en aquella alianza monstruosa de paramilitares narcotraficantes y políticos de las élites regionales y de la oligarquía, narcos aliados a la política que creían que podían salvarse así de la extradición, se sentían aliados engañados por los politicos, de los gringos. creían que matando lo que llamaban comunistas,que no era sino la dirigencia del puebl,o rebelde, podrian traquetear a EEUU y ser amigo al mismo tiempo de los gringos. Políticos astutos que usaron los narcos para aterrizar al pueblo enriqueciendo con los bienes comunes del pueblo y con los mismo bvienes de la mafia a la que dejaban extraditar.

Un gozo ladino y secreto recorre la oficina del presidente del congreso porque quiere ser presidente de facto y el entrampamiento económico al gobierno de hoy le conviene en su propósito. Si el pueblo empobrece hoy, al no aprobar la ley de financiamiento y reactivación económica que presentó Bonilla y no aprobarse los créditos para pagar las deudas, le echarán la culpa a Petro en la prensa, y puede que el gobierno del cambio no continue después de 2026,o pueder que se caiga antes con un golpe parlamentario, como desean y así Cepeda sería presidente, Un milagro que le llegaría el presidente del congreso, así este no sea concedido por el pueblo.

Ricardo Bonilla cayó en la trampa que le hicieron a Tsipras el griego, y tiene que escoger entre Tsipras y el economista griego ministro de hacienda del gobierno de Siriza, el primer gobierno de izquierda y de los trabajadores griegos: Yanis Varoufakis.

Antes de caer en la trampa tendida por la extrema derecha financiera y sus políticos y la gran mafia, yo prefiero que el doctor en economía, ingenuo por no tener práctica política coja el camino digno de Varoufakis y renuncie y no se ensucie como Tsipras.

El error de Bonilla es la ingenuidad académica, pensar que todos tienen la misma altura intelectual. Por eso desobedeció mi indicación de no confiar en los funcionarios uribistas de minhacienda, que nos hicieron trampas desde el principio, como cuando pagaron con el presupuesto, el déficit de gasolina de Duque, o evaporaron la plata para la universidad pública, o no pusieron los códigos que clasifican los proyectos del gobierno para impedir su presupuestación y que no llegaran los recursos. O cuando sabotearon internamente los giros a los programas de educación pública y transporte cuando los desmenucé en mi decreto de liquidación del presupuesto a principios de año porque yo no quería que volvieran a desaparecer los dineros con destino a los programas del pueblo: durante dos meses no dejaron funcionar el sistema, bloquendo al gobierno, al bloquear el sistema de cómputo de programación del ministerio de hacienda,, mientras la prensa decía que por decretar la liquidación del presupuesto como todos los presidentes lo hacen, pero señalando las partidas concretas del plan de desarrollo aprobado, entonces yo era un dictador.

Pagó el propio ministro su ingenuidad, y olvidó un principio de la izquierda: la técnica no es neutra, siempre es política y depende de qué grupo social está en el poder. La técnica neutra, vuelta tecnocracia, solo es un engaño mental, no es más que poder de los más ricos de la sociedad y del mundo. transforman la ciencia en ideología y ni siquiera lo saben, porque en sus universidades privadas jamás se lo enseñaron.

El ministro no entregó cupos indicativos a parlamentario alguno, porque yo los denuncié, antes que nadie, y por centenares, y porque había ordenado que no se entregarán desde el primer día de mi gobierno, y porque no se hicieron los giros pretendidos desde la UNGRD, dado que yo mismo pedí la renuncia de Olmedo, el bandido y traidor de los muertos asesinados de la izquierda, por su codicia miserable, y entonces ya fuera del cargo, no alcanzó a realizarlos.

Espero por tanto la renuncia de un gran compañero y profesor honesto, el doctor Ricardo Bonilla, secretario de Hacienda de Bogotá Humana, que la dejó en su mejor momento financiero, y gran ministro de Hacienda, que sacó a Colombia de la recesión por el sobre endeudamiento que dejó Duque.

Espero su renuncia, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones, y porque usaré la constitución si el congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia, y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los humildes. Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa,

He terminado este trino largo y mientras tanto han elegido por unanimidad en el CNE a Prada, mi perseguidor, adelantan el golpe de estado y el pueblo debe prepararse.