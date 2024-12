Cámara pidió a Petro no asistir a posesión de Maduro; «en su debido momento decidiré si asisto o no», respondió el mandatario

–La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este lunes por 75 votos a favor, una proposición pidiéndole al presidente Gustavo Petro abstenerse de asistir el próximo 10 de enero a la posesión de Nicolás Maduro para un nuevo mandato en Venezuela. Inmediatamente, el jefe del Estado le respondió pidiéndole al Congreso «no invadir la esfera constitucional del presidente».

La proposición aprobada por la plenaria de la Cámara fue promovida por el representante Jorge Rodrigo Tovar Vélez, primer vicepresidente de la corporación, argumentando, en su texto, la falta de publicación de las actas de votación en el proceso electoral de Venezuela que genera dudas sobre la transparencia y legitimidad del gobierno, y que además, «constituye una grave vulneración a la transparencia electoral, dejando un «manto oscuro» sobre la realidad política de Venezuela».

Añade que «la asistencia a dicho acto podría ser interpretada como un reconocimiento tácito a un gobierno cuya legitimidad está cuestionada, lo cual contravendría la posición de Colombia en defensa de la democracia y los derechos humanos».

En este contexto, puntualiza la proposición, debe quedar claro que, sin actas, no hay reconocimiento. Este es el

mensaje de Colombia ante la comunidad internacional, en coherencia con los principios de legalidad, transparencia y legitimidad democrática, como 10 ha reiterado en múltiples ocasiones el señor Canciller, Luis Guillermo Murillo.

Finalmente indica que «la abstención de asistir al acto de posesión sería una postura firme en pro de claridad y garantías sobre la voluntad popular de los ciudadanos venezolanos».

«Por tanto, solicitamos al Gobierno Nacional actuar en consecuencia con los valores y principios que sustentan nuestra política exterior, reiterando nuestro llamado al la nsparencia y los derechos fundamentales en Venezuela».

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se dejó esperar:

«Invito al Congreso a no invadir la esfera constitucional del presidente. En su debido momento decidiré si asisto o no a la posesión del actual presidente de Venezuela”, puntualizó.

El pasado 6 de diciembre tras la 65a Cumbre de presidente de los Estados del Mercosur y Estados Asociados que se cumplió en Montevideo, Uruguay, el presidente Gustavo Petro se pronunció nuevamente sobre las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela del 28 de julio pasado, afirmando que los comicios no fueron libres. «Y no fueron libres no solo porque la oposición no tuvo garantías, sino porque el pueblo en general, sea de oposición, sea oficialista o no haya votado, estaba bajo el fusil del bloqueo económico. No hay elecciones libres en un país bloqueado económicamente en ninguna parte”, aseguró Petro.

Previamente, el 16 de agosto y el 25 de septiembre, el presidente había rechazado sendas proposiciones aprobadas por la Cámara de Representantes y el Senado, instándolo a reconocer al líder opositor Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela en lugar de a Nicolás Maduro.

“Es imperativo que el gobierno de Colombia adopte una postura clara y firme a favor de la democracia, alineándose con los países que ya han rechazado los resultados fraudulentos”, indicó el documento aprobado por el Senado.

A través de su cuenta en X, Petro respondió: “El Congreso de Colombia, por ordenamiento constitucional, no puede exigirle al presidente posiciones en materia de política internacional”.

Y puntualizó: “La proposición es una solicitud y la estudiaré dentro de las decisiones que tengo que tomar siempre consultando, antes que nada, el interés general de la sociedad colombiana”.