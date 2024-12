¡Video! Jóvenes con discapacidad cumplen su sueño de ser bachilleres en Bogotá

Un grupo de 11 estudiantes con autismo (trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y la interacción social), se sumaron a otros 35 que recibieron el título de bachiller del colegio República de Venezuela, ubicada en la localidad Los Mártires, que incorpora la inclusión como parte de su proyecto educativo a través de la flexibilización curricular.

La educación inclusiva es un derecho fundamental de las personas con discapacidad, y es esencial para su desarrollo personal y social.

María Fernanda Gutiérrez y Manuel Rodríguez hacen parte de esta nueva promoción de bachilleres, que día a día estudiaron con dedicación y compromiso pensando en su futuro. Por eso, en el día de la graduación tuvieron sentimientos encontrados, alegría por el título obtenido y tristeza por dejar el entorno escolar en donde se sintieron seguros y felices.

Según ellos, el colegio fue más que su “segundo hogar”, tuvieron la oportunidad de vivir las jornadas escolares con todo lo que ello conlleva: actividades lúdicas, académicas, deportivas, pedagógicas, culturales y recreativas, compartir experiencias en el aula, crear amistades, sentirse parte de un grupo, apoyarse en sus compañeros de clase en los momentos difíciles y tener una sana convivencia con toda la comunidad, entre otras prácticas propias de la escuela. Y saber que ya no van a estar el otro año, los tenía muy acongojados.

Mafe y Manu, como les dicen sus compañeros y compañeras de colegio, son algo tímidos e introvertidos, pero eso no fue un obstáculo para aprovechar la oportunidad de crecer en lo académico y personal. Mafe, quien es la única mujer con discapacidad que se graduó, le gustaba estar en la biblioteca leyendo libros y conversando con la bibliotecaria. Tal vez, de ahí salió la pasión por escribir.

“Me encanta elaborar historias, desde hace 10 años escribo sobre lo que me pasa en el día a día, historias de fantasía, llevo muchos capítulos”, señaló María Fernanda

Por su parte, a Manu le gusta jugar fútbol. En todos los descansos realizó esta práctica deportiva en la que fortaleció el compañerismo y el trabajo en equipo. El balón se convirtió en su cómplice para ayudar a los demás y en la mejor manera de hacer camaradería. “Con este deporte puedo distraerme, disfrutar y compartir, todos somos iguales en la cancha”, comentó Manuel.

La Secretaría de Educación de Bogotá (SED) en los últimos años, ha fortalecido el sistema de apoyos, con el fin de posibilitar el acceso, permanencia y participación de las y los estudiantes con discapacidad en las Instituciones Educativas del Distrito, por medio de docentes de apoyo pedagógico, apoyos comunicativos (intérpretes de Lengua de Señas Colombiana LSC – español, modelos lingüísticos y mediadores pedagógicos y comunicativos) y auxiliares de enfermería.

Muestra de ello es Liscy Alejandra Alonso, profesional de apoyo para los estudiantes con discapacidad en este colegio.

“Gracias al trabajo colaborativo, María Fernanda y Manuel, crecieron su parte social, son muy honestos, cuidadosos en sus trabajos, en su presentación personal, en la forma en que se expresan y cómo se relacionan, se desenvuelven magníficamente, tienen la seguridad de participar en cada una de las actividades, quieren ser profesionales y se les ve esa motivación por el día a día de querer salir adelante”.

Y destacó: “Este trabajo con todas y todos los estudiantes del colegio nos ayudó a crear una comunidad educativa más consciente de la diversidad, acá todos somos iguales. Es de resaltar que entre ellos se cuidan, los cobijan y eso es importante, porque cuando salgan del colegio no van a sentirse raros, es más, si en algún momento se llegan a encontrar con alguna chica o chico que tenga algún tipo de discapacidad, lo van a tratar igual”.

Para María Fernanda, Manuel, Eduar, Juan Diego, Juan Felipe, Jorge, Andrés, Edixon, Andrés Felipe, Eduardo y Francisco, esta etapa del colegio fue la mejor de sus vidas, en la que tuvieron la oportunidad de hacer realidad sus sueños, construir los recuerdos que durarán para siempre y acceder a una educación de calidad sin barreras que les permitió adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para avanzar en la construcción de sus proyectos de vida.

