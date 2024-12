Balance Pagadiarios: 2.359 hogares caracterizados y 4.260 personas encuestadas

Foto: Secretaría de Integración Social

En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ trabajamos para reducir las diferentes formas de exclusión. Con la Estrategia en Pagadiarios, la Secretaría de Planeación(SDP) y la Secretaría de Integración Social (SDIS) lograron caracterizar, identificar, focalizar y encuestar a más de 2.359 hogares y 4.260 personas que acceden a unidades habitacionales temporales. Esta iniciativa logró enrutar a los usuarios de pagadiarios a nueve servicios sociales que buscan garantizar la igualdad de derechos y mejorar sus condiciones de vida, además, la entidad del sector social destacó que 1.100 hogares ya están en la ruta de ingreso a transferencias monetarias, previstas para ejecutarse en 2025.

Úrsula Ablanque Mejía, secretaria de Planeación indicó: “La información recolectada en tiempo real, nos permitió ajustarnos a estos tiempos de constante cambio, donde las necesidades de quienes viven en Bogota? evolucionan rápidamente. Trabajamos en conjunto con Integración Social para brindar respuesta inmediata y acciones que consoliden una ciudad de Bien-Estar. Estamos convencidos que el bienestar impulsa la transformación social y económica de una ciudad”. Por su parte, Roberto Angulo, secretario de Integración Social manifestó: »El 53% de la población que encontramos nunca había pisado un servicio social de Integración Social. Nos pareció muy importante porque estamos cumpliendo el objetivo de visibilizar estadísticamente y al tiempo incluir una oferta social a esta población. Los niños, niñas y adolescentes fueron el centro de la oferta social, 179 accedieron a los servicios de la entidad, sin este operativo los niños no tendrían ayuda institucional, finalmente el próximo año más de 1.100 hogares entran en la ruta de ingreso de transferencias monetarias”.

Esta labor se desarrolló en aproximadamente 20 días, y contribuyó en la eliminación de las formas más extremas de exclusión. Para recolectar la información, el Distrito dispuso de un grupo de 160 personas, entre encuestadores, supervisores, coordinadores de campo, observadores y profesionales sociales, quienes lograron garantizar que la encuesta y la oferta de servicios sociales fuera exitosa.

De manera preliminar, al 5 de diciembre de 2024, Integración Social activó rutas de atención de emergencia (desnutrición, urgencias de salud y casos de violencia), atención inmediata (desescolarización, bonos alimentarios, atención psicosocial y bonos de emergencia) y atención prioritaria (transferencias monetarias).

Servicios prestados por Integración Social durante la caracterización

A corte del 5 de diciembre de 2024, la Secretaría de Integración Social registró 3.230 personas en SIRBE (1.880 jefes de hogar y 1.350 de núcleo familiar), de las cuáles, 1.700 personas (880 jefes de hogar y 820 de núcleo familiar), es decir 53% nunca ha recibido algún servicio de la entidad.

Con la Estrategia en Pagadiarios, Integración Social buscó consolidar un esquema de subsidios y transferencias que permita garantizar la provisión de un ingreso mínimo a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad en Bogotá. Los datos muestran que más del 70% de las familias que viven en pagadiarios están consumiendo 2 o menos comidas al día, lo que significa que están sacrificando el gasto en alimentos por el gasto para asegurar la localización del pagadiario, lo que convierte a esta transferencia en un insumo vital para asegurar la alimentación de estas familias.

Roberto Angulo, secretario de Integración Social, manifestó: “Analizando estos datos, alrededor de 1.100 hogares que hemos encontrado aquí en los pagadiarios, ya están en la ruta de aprobación para que tengan acceso al Ingreso Ingreso Mínimo Garantizado (IMG)”.

La Secretaría de Educación hizo la inscripción exitosa de 17 cupos en los centros educativos del Distrito, y 107 cupos en proceso de preinscripción. La Secretaría de Salud brindó atención a 177 hogares, vacunación a 156 personas y agendamiento de 27 citas médicas.

Para el 2025, el Distrito planea caracterizar y focalizar a la población que habita en pagadiarios de otras seis localidades de la ciudad. La identificación empezará en enero con Teusaquillo y Barrios Unidos; seguido de Chapinero y Fontibón, para terminar por Kennedy y Suba. Esta apuesta de atención a la población en exclusión extrema hace parte del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura‘.

¿Qué son los pagadiarios?

Los pagadiarios son una modalidad de alojamiento en la que los inquilinos deben pagar por el uso de una habitación o cama con frecuencia diaria, semanal u otro plazo acordado verbalmente. Estas residencias, caracterizadas por la falta de contratos formales, suelen imponer horarios de entrada y salida y no garantizan estabilidad o permanencia a largo plazo para quienes las ocupan.

En la primera fase de la estrategia (Recolección 2023), la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Integración Social identificaron 456 inmuebles tipo pagadiarios en Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe. Para muchas de las personas que habitan en estos lugares, el hecho de no tener una residencia habitual las deja por fuera del Sisbén, según los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación, en los pagadiarios no se aplica la encuesta. Por esta razón no ha sido posible clasificar en el Sisbén a esta población, lo cual se convierte en una barrera para acceder a los programas de apoyo distritales y nacionales.