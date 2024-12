Contraloría apelará fallo judicial que tumbó sanción a exdirectivo de la Refinería de Cartagena por detrimento patrimonial de $2,9 billones en la modernización de la planta

–La Contraloría General de la República anunció este miércoles que ejercerá el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló el fallo de responsabilidad fiscal que le impuso el organismo de control en 2021 al exintegrante de la junta directiva de la Refinería de Cartagena, Reficar, Hernando José Gómez, por los sobrecostos por $2,9 billones en la ampliación y modernización de la planta en la capital de Bolívar.

La Contraloría afirma en un comunicado que la Sentencia del Tribunal corresponde a una decisión de 2 de 3 de los integrantes de la Sala correspondiente y fue objeto de salvamento de voto por uno de ellos, principalmente, porque no hubo análisis probatorio.

Además indica que la decisión de la inversión autorizada en el Control de Cambios 2, no constituye fuente de daño patrimonial, pues no debió ser comparado con una fórmula matemática, sino con la inversión física del proyecto, que no fue cuantificada”.

Igualmente precisa que en lo relativo a la conducta del demandante, concluyeron que no se demostró cuál fue la actuación que generó el detrimento. Dicha providencia fue objeto de salvamento de voto por una de las integrantes de la Sala, principalmente, porque no hubo análisis probatorio.

En su fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estableció que no se probó de manera clara la responsabilidad directa de Gómez en las presuntas billonarias pérdidas.

Además acusa a la Contraloría de incurrir en errores metodológicos al calcular los supuestos sobrecostos y no vincular de manera precisa las decisiones del exdirectivo con el detrimento fiscal.

El caso data de abril de 2021 cuando la Contraloría calificó como uno de los mayores desfalcos en la historia del país el develado en la moderenización de la planta de Reficar, pues el costo del proyecto pasó de 3 mil 777 millones de dólares a 8.016 millones.

Sin embargo, el Tribunal le dió la razóna Hernando José Gómez, quien argumentó que las inversiones se ajustaron a la ley y eran necesarias para evitar la paralización de la obra.

Además el Tribunal estableció que no se hallaron pruebas de dolo o culpa grave en las acciones de Gómez.

Vale recordar que por el sonado escándalo de los sobrecostos en la modernización de la planta de Reficar fueron acusados otros exdirectivos, entre ellos Reyes Reinoso Yanes y Orlando Cabrales Martínez.

Frente al caso, la Contraloría notifica: «En ejercicio de los fundamentales derechos al debido proceso y a la defensa, este órgano de Control ejercerá el procedente recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, autorizado por el artículo 247 (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; para que sea la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, quien dirima la controversia judicial, enfocándose en la causa inicial del daño fiscal censurado, y apreciando integralmente los medios de prueba que reposan en el expediente administrativo».