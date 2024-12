Lenny Kravitz regresa a Bogotá con gran concierto hoy miércoles 11 de diciembre

Foto: https://successmusicstudio.com/

Bogotá, mi Ciudad, mi Casa se prepara para el concierto de Lenny Kravitz hoy miércoles 11 de diciembre de 2024 en el Coliseo Medplus, con su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024. Si planeas asistir, aquí tienes las recomendaciones esenciales para vivir una noche inolvidable.

Bogotá está lista para recibir a Lenny Kravitz, uno de los músicos de rock más icónicos de las últimas décadas, quien regresa a Colombia después de cinco años como parte de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024, la cual tiene el mismo nombre que su duodécimo álbum de estudio lanzado en mayo, esta obra ha sido ampliamente celebrada por la crítica especializada por su combinación de sonidos innovadores y letras profundas.

En este nuevo encuentro con su público colombiano, Kravitz ofrecerá un recorrido por su trayectoria musical. Los asistentes podrán disfrutar de sus grandes clásicos como “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Are You Gonna Go My Way”, “Fly Away” y “Again”, así como de la fuerza y energía de sus más recientes sencillos: “Human”, “Paralyzed” y “TK421?, que han sido elogiados por reinventar su característico sonido.

Recomendaciones para el concierto

El acceso será habilitado desde las 5:00 p. m.

Evite llegar antes de la apertura de puertas. (Conserve la calma y facilite un ingreso ordenado y tranquilo para todos) Consulte las redes sociales del Venue (@ColiseoMedPlus en Instagram) para obtener actualizaciones en tiempo real. Respete filas y controles. Su colaboración asegura un acceso ágil y seguro. Para esta ocasión el Venue No contará con servicio de casillero, por lo que la recomendación es abstenerse de llevar objetos voluminosos o prohibidos para el ingreso. Cuide sus pertenencias personales. Aunque el Venue cuenta con personal de seguridad, cuide sus objetos personales antes, durante y después del evento. Prográmese desde antes y revise los horarios. Las puertas estarán abiertas desde las 05:00 p.m. Está permitido el ingreso para niños desde los 12 años acompañados de un adulto responsable. Puede llegar al Coliseo MedPlus saliendo de Bogotá por la Calle 80, 1.5 km después del Puente de Guadua. El personal logístico indicará la ruta hacia los ingresos. Podrá encontrar puntos de comida y bebidas. Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas. En las localidades de mayores de edad, se podrán comprar bebidas alcohólicas. El evento contará con un total de 3.700 parqueaderos, 700 junto al Coliseo MedPlus que podrán usar las personas que van para Cota, Chía o para el occidente y 3.000 pasando la vía principal que podrán usar las personas que van para Bogotá y a los cuales podrá acceder por el puente peatonal. Se recomienda separar su cupo a través de www.taquillalive.com/marketplace/ o pagar en efectivo en el lugar, teniendo presente que está sujeto a disponibilidad. El escenario contará con todas las medidas y puntos de salud necesarios en caso de eventualidades. El equipo estará preparado para realizar una valoración inicial, atención inmediata y traslado a un centro de salud en caso de que la emergencia lo requiera.

Para tener en cuenta: