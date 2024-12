EE.UU: Avioneta desciende en una autopista, se estrella contra tres carros y se parte en dos (VIDEOS)

–(Foto captura de video). Una avioneta bimotor se estrelló este miércoles en una autopista de Texas (EE.UU.), partiéndose en dos tras el impacto, supuestamente, tras intentar un aterrizaje de emergencia. La aeronave colisionó contra tres vehículos, y cuatro ocupantes resultaron heridos. El piloto sobrevivió con algunas lesiones.

El Piper PA-31, en el que viajaba solo el piloto, se accidentó alrededor de las 3 de la tarde (hora local) cerca de un paso elevado de una autopista en Victoria, a 240 kilómetros al suroeste de Houston, informó la Administración Federal de Aviación estadounidense, citada por medios locales.

En videos que circulan en las redes sociales se puede ver a la avioneta cuando desciende e impacta contra los carros en la carretera, causando gran sorpresa entre los viajeros.

«Nos alegra que no haya sido peor de lo que es. No es algo que veamos todos los días», declaró en una rueda de prensa posterior Eline Moya, la subdirectora de Policía de Victoria, agregando que la vida de los lesionados no corre peligro.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del suceso.

NEW: ?@KPRC2? obtains dash cam video of Piper Navajo twin-engine airplane moments before it crashed at a busy intersection in Victoria, Texas around 3 p.m. The pilot survived and four people injured on the ground are expected to be ok. pic.twitter.com/OGrV3mVZML

— KPRC 2 Bryce Newberry (@KPRC2Bryce) December 12, 2024