Presidente del Senado Efraín Cepeda la exige respeto a Petro: «Deje de amenazarnos y descalificarnos»

–Efraín Cepeda, presidente del Senado, exigió al jefe del Estado Gustavo Petro, respeto por el Congreso, tras la nueva arremetida que hizo contra el legislativo por el hundimiento de la reforma tributaria o ley de financiamiento en las comisiones económicas.

«Presidente, le exijo respeto por el Congreso de la República, somos una rama del poder público igual que el ejecutivo», precisó Cepeda en la red X, luego que el mandatario, en un discurso en Barranquilla dijera: «»Maldito el parlamentario que, a través de las leyes, destruye la prosperidad de su propio pueblo» y además manifestara que Char, y sus parlamentarios, «por estar pegados a los negocios particulares, no fueron capaces de dar la batalla» para sacar adelante la iniciativa.

«Deje de amenazarnos y descalificarnos cuando sumisamente no aprobamos todo lo que a usted se le ocurre. No puede ser que insulte y desacredite al que no está de acuerdo con usted. Yo no coincido con usted en muchas cosas y jamás lo he insultado», señaló Efraín Cepeda.

Igualmente precisó: «Con todo respeto, le solicito no chantajear al Caribe colombiano con la opción tarifaria, y con promesas de alivio a las tarifas de energía que nunca han llegado y las cuales usted prometió. Pretendía que le aprobáramos $12 billones con el señuelo de la opción tarifaría, trasladándole la responsabilidad al pueblo colombiano de asumirlas».

Cepeda notificó al jefe del Estado que «desde el Congreso seguiremos actuando con nuestro criterio libre, así usted siga descalificándonos ante sus seguidores. El país entiende cada vez más la importancia de un Congreso libre e independiente, con un equilibrio de poderes. Hoy más que nunca: el Congreso es el Camino».

Y concluyó: «Nosotros seguiremos respetando la dignidad presidencial que usted ostenta porque así se actúa en democracia».

Previamente, en otro trino, el presidente del Senado Efraín Cepeda celebró el archivo de la ley de financiamiento, señalando:

«Lo que empieza mal termina mal y eso fue lo que ocurrió con la reforma tributaria del Gobierno, a la que me opuse desde el primer día».

Además indicó que en entrevistas con varios medios, recordó «el paso a paso de la intransigencia del Gobierno con esta propuesta, que afectaba a los microempresarios y a las familias de Colombia».

«Hoy es un gran día para la independencia del Congreso y para la economía del país».