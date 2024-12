Daniel Mendoza declinó nombramiento como embajador en Tailandia tras «tsunami de ataques», no obstante una nueva defensa del presidente Gustavo Petro

–“Señor presidente Gustavo Petro, le suplico, me sepa perdonar. No me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas”, afirmó el polémico Daniel Mendoza Leal en una video declaración de 9 minutos y 42 segundos en su cuenta en X, en la que explica sus obras literarias y refuta el «tsunami de ataques», que provocó el anuncio del jefe del Estado de designarlo representante de Colombia Bangkok.

Mendoza afirma que “aceptar esa embajada sería meter otra vez mi alma en la prisión en la que vivía cuando este cuerpo caminaba precisamente por los pasillos del Club El Nogal”.

“Este tsunami de ataques me hizo volver el tiempo atrás, a mis motivos y razones, a por qué lo hice todo, a sincerarme conmigo mismo y entender que aceptar esa embajada repleta de lujos, me obligaba a enterrar mis gritos, mi rabia y mi dolor…», puntualiza.

Comunicado que muy seguramente no van a publicar en Blu Radio, Semana ni Caracol. RT pic.twitter.com/nYRoIOJpPY — Daniel Mendoza Leal – Delator (@ElQueLosDELATA) December 14, 2024

Casi simultáneamente a este anuncio de Mendoza, el presidente Gustavo volvió a salir en defensa del frustrado nuevo «diplomático» colombiano, en extenso trino en su cuenta en X, al responder unos interrogantes que le planteó en un mensaje en la misma red social la senadora de Pacto Histórico Hael Quiroga, cuyo texto reproducimos después de los pronunciamientos del jefe del Estado.

Estos son los términos del trino del presidente Petro:

-Daniel Mendoza, además de ser un perseguido del uribismo, por su obra audiovisual que ayudó a correr el embrujo autoritario, es un escritor.

En su vida. Hasta donde sé, no tiene denuncia alguna por violencia contra la mujer, acoso, o pederastia.

La crítica se remonta a sus trinos en Twitter que son transcripciones de frases de su novela del 2010 y sus personajes

Cuando Henry Miller, escribía en EEUU, de una manera provocadora y abiertamente pornográfica, fue procesado por tribunales macartistas del entonces y condenado por obscenidad. Sólo era obsceno en sus escritos, y dicen sus críticos, que ayudó a romper la doble moral de la sociedad norteamericana.

Henry Miller vivió un amor con una cubana/catalana, también escritora, llamada Anäis Nin.

Anäis era una mujer libre, fue la primera en desarrollar la escritura erótica femenina. Nunca pensó que feminismo era censura del sexo o del amor libre. También fué calificada de obscena. Nunca dejó que represiones internas encarcelaran su alma o su cuerpo.

A pesar de la obsecenidad de la escritura de Miller, exiliado en París, o de Anäis, jamás fueron denunciados por ningun hecho diferente a sus palabras. Después de varios años, los tribunales norteamericanos levantaron la condena a Miller.

Y Anãis fue reconocida como la escritora precursora del feminismo

De la vida de Henry Miller, de June y de Anäis Nin hay libros completos y películas.

Todos fueron homenajeados tardíamente. Las academias de arte les otorgaron títulos y sus libros pasaron a ser clásicos de la liiteratura y se necuentran en todas las librerías y bibliotecas familiares cultas.

Si la obra de Henri Miller es considerada hoy arte, ¿cómo se diferencia el arte de la simple mercancía barata hecha sólo para vender? ¿Cómo se diferencia la lolita de Nabokov de +57?

La lolita no es leída casi en Colombia sino por gentes que gustan del libro, y del arte. +57 es la canción que más se escucha, fue hecha para vender y sale por todas las emisoras. Las niñas la escuchan y sus cantantes son héroes culturales.

Solo bastaría que uno de sus cantantes expresará una frase crítica a la violencia uribista contra la juventud y ya no habrían canciones en las emisoras. Así se impone la censura.

Sin embargo en simplemente unos meses, el arte seguirá y la mecancía barata desaparecerá de la memoria.

¿Que diferencia hay entre twitter y una biblioteca donde se encuentra de todo? Arte, pero tambien mercancía con su carga de mentira y odio?

¿Cómo la niñez puede ser separada de las obras que aún por su formación, no podría entender? ¿La culpa es del libro, o del acceso infantil al Internet en espera de regulación?

Si la película dice que es para mayores de 18 años, pero ya el teatro que podía impedir la entrada al menor, desapareció, entonces se censura la película o se buscan formas de acceso diferenciado.

Las frases escritas de Mendoza, no son de acceso libre en emisoras y canales abiertos a cualquier público, pero transcritas a la red X, ¿tiene esta red formas de protección al menor?

Ahora el debate abierto, sobre censura y libertad, protección de menores en la red, diplomacia de blancos que hablan bien, pero que la usan solo para ellos. De la palabra sin grosería mientras su autor recorre barrios de niñas menores pobres para destruirlas y decuartizarlas en su apartamento.

De la doble moral uribista cuyas dirigentes atacan a mansalva, no porque diga groserías, sino porque destapó a Uribe

Que mientras jóvenes rebeldes eran violadas en cais y asesinadas en aceras, se quedaron silenciosas porque calificaron esas mujeres jóvenes de terroristas.

Yo no ayudaré a construir un mundo con censuras y rejas mentales y corporales a las mujeres. Eso déjenlo a Nazis y franquistas.

He pedido que la Convención americana de derechos humanos sea ampliada a los derechos colectivos, de la mujer, de la naturaleza.

Pero por que me invitan a violarla. ¿Vamos a imponer un código determinado de sexualidad para entrar al empleo público?. Fin del trino presidencial.

En seguida publicamos el mensaje de la senadora de Pacto Histórico:

Jahel Quiroga

Presidente @petrogustavo:

Quiero trasladarle las preguntas que surgen en las mujeres que nos han acompañado en este proyecto político de cambio, el que les prometimos que sería con ellas. ¿Cómo explicarles que, por un lado, tenemos una política exterior feminista y, por otro, se nombran personas cuyas acciones hacen apología a la violencia sexual contra mujeres y niñas?

¿Cómo lograr un cambio cultural en el país y erradicar las violencias contra las mujeres si apoyamos a hombres que promueven discursos de violencia simbólica? ¿Cómo le reclamamos a la sociedad que deje de normalizar la violencia contra las mujeres y niñas, mientras hombres como Daniel Mendoza Leal (@ElQueLosDelata) son nombrados como representantes del país en el exterior?

¿Qué mensaje estamos enviando a la Comunidad Internacional, ante la cual nuestro Gobierno se ha comprometido a defender los derechos humanos, entre ellos los de las mujeres?

Presidente @petrogustavo, el amor ha sido utilizado como un instrumento para justificar la violencia contra las mujeres. En el nombre del amor, las mujeres son forzadas a soportar la violencia ¡incluso las matan! El amor debe ser dignificante y no un instrumento para justificar los tratos degradantes porque como dijo Camilo Torres, “la mujer colombiana tiene valores de persona humana y no es simplemente un instrumento”.

Las mujeres que hacemos parte del proyecto político del cambio le pedimos cumplir el Pacto con las Mujeres. El apoyo político de las mujeres fue fundamental en el triunfo electoral.

Cumplir nuestra palabra en cuanto a la erradicación de las violencias contra las mujeres no es censura, es coherencia.