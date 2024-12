EE.UU: VIDEO capta el momento en que avión choca contra un pájaro, deja fuera uno de sus motores y tiene que aterrizar de emergencia

–(Captura de video). Un avión de pasajeros de American Airlines se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York (EE.UU.), debido a una colisión con pájaros, uno de los cuales golpeó contra un motor y lo dejó fuera de servicio.

El incidente se produjo poco después que la aeronave partiera de otro aeropuerto neoyorquino, La Guardia, y obligó a los pilotos a dar la vuelta. Se reporta que nadie a bordo resultó lesionado. Además, uno de los pasajeros captó en video el momento de la colisión.

El dramático momento en que se produjo la colisión fue captado en un video por una pasajera que estaba grabando el despegue para su hijo, y lo envió al piloto quien lo subió a su cuenta @AU_NW.

One of the other passengers on my flight last night got a video of the bird strike that took out one of the engines. She was recording takeoff for her son who is really into aviation. pic.twitter.com/aFWz5a9wJh

