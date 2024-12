NASA devela la causa del accidente del Ingenuity en Marte

–(Foto NASA). El misterio del último vuelo del helicóptero marciano Ingenuity, ha sido resuelto: voló más de lo esperado y exploró lo desconocido. Pero en su vuelo número 72, algo tan simple como la arena marciana selló su destino.

En las vastas llanuras del cráter Jezero de Marte, el pequeño helicóptero que revolucionó la exploración espacial tuvo su último encuentro con la superficie marciana el 18 de enero de 2024. Este vuelo número 72 marcó el final de una misión que había superado todas las expectativas, transformando una modesta demostración tecnológica de 30 días en casi tres años de descubrimientos pioneros.

New images confirm the #MarsHelicopter sustained rotor damage during Flight 72. Our helicopter has flown its final flight.

Ingenuity defied the odds and captured our hearts. #ThanksIngenuity for showing us what’s possible when we dare mighty things. https://t.co/KC2atKpB8k pic.twitter.com/tLw5I3cKmH

— NASA JPL (@NASAJPL) January 25, 2024